In attesa dei prossimi impegni in campionato fondamentali per conquistare un posto in Champions, la Juventus lavora sul fronte calciomercato per rendere la rosa sempre più competitiva. In attacco potrebbe esserci una rivoluzione con diversi esterni come Conceicao che potrebbero lasciare Torino. La dirigenza bianconera valuta così le possibili alternative e tra queste spunta anche quella di Antony [VIDEO], esterno del Manchester United in prestito al Betis.

Anche la Juve su Antony: lo United chiede 50 milioni

Dopo una prima parte di stagione con pochissimo minutaggio, l'esterno classe 2000 è rinato in Spagna con la maglia del Betis e sotto la guida di Manuel Pellegrini è ritornato a brillare come fatto durante la sua esperienza all'Ajax.

Il Betis non dovrebbe riscattare il calciatore che ritornerebbe al Manchester United. I Red Devils preparano una vera e propria rivoluzione in estate ed Antony dovrebbe esser ceduto ma questa volta a titolo definitivo. La Juve sta monitorando la situazione e potrebbe inserirsi alla corsa per l'ala verdeoro. La trattativa però appare difficile vista la volontà dello United di monetizzare dalla cessione dell'ex Ajax, con il club di Manchester che prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 50-60 milioni di euro.

Antony rappresenterebbe una grande acquisto per la Juventus sia in termini di qualità ma anche di duttilità tattica. Infatti, il brasiliano può occupare sia il ruolo di esterno in ambedue le corsie ma anche il ruolo di trequartista in caso di passaggio al 4-2-3-1 o 4-3-2-1.

Non solo Tonali, idea Florentino per la mediana

Altro reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è il centrocampo con diversi giocatori in bilico, in particolare Douglas Luiz che potrebbe ritornare in Premier. Con la cessione del brasiliano, la Juve vorrebbe puntellare la mediana con diversi nomi sul taccuino della dirigenza.

Oltre al sogno chiamato Sandro Tonali, la Vecchia Signora segue con grande interesse Florentino Luis, calciatore portoghese in forza al Benfica che nelle precedenti sessioni di calciomercato era stato accostato al Milan prima dell'arrivo di altri centrocampisti come Fofanà. Tecnica, visione di gioco, quantità e qualità nell'impostazione. Tutte caratteristiche che fanno del centrocampista classe 99 un elemento da prendere in considerazione.

La Juve vorrebbe così provare ad intavolare una trattativa col Benfica che però chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro visto l'interesse di altri club europei.

Più facile arriva a Lewis Ferguson del Bologna, che la Juve segue da gennaio. Lo scozzese viene valutato attorno ai 20 milioni di euro dal club rossoblù.