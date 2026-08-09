Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus è sempre più incerto. La dirigenza bianconera è sempre alla ricerca di un nuovo estremo difensore e ciò porterebbe alla cessione dell'ex Monza, seguito da diverse squadre europee. Tra i club maggiormente interessati ci sarebbero Marsiglia e Valencia che potrebbero impostare una trattativa concreta con la Vecchia Signora per la cessione del classe 97.

Di Gregorio nel mirino di Marsiglia e Valencia

Come dimostrato nell'amichevole contro l'Inter, l'ex numero uno del Monza non sta vivendo un momento sereno dal punto di vista mentale e il suo possibile addio si sta riflettendo nelle prestazioni.

Stando ad alcuni rumors, sia il Marsiglia che il Valencia avrebbero sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. Nonostante un periodo complicato ed una scorsa stagione con ombre e luci, la Juve non fa sconti sul cartellino che si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata con uno di questi due club, ma di un sondaggio che potrebbe trasformarsi in qualcosa di reale in questo ultimo mese di calciomercato.

L'addio di Di Gregorio è strettamente legato all'arrivo di un altro estremo difensore. La Juve continua a lavorare su Zion Suzuki che in caso di passaggio al Paris Saint Germain potrebbe arrivare in prestito secco; restano vive anche le candidature di Trubin ma soprattutto di Vicario, ormai fuori dal progetto di Roberto De Zerbi al Tottenham.

Gli Spurs chiedono una cifra vicina ai 15 milioni di euro per cedere il portiere italiano.

Idea Galaraza per la mediana

La Juventus è alla ricerca anche di un centrocampista che possa essere un'alternativa importante ai vari Locatelli e Thuram vista la volontà di essere competitivi sia in campionato che in Europa League. Uno dei profili monitorati dalla dirigenza bianconera è quello di Matias Galaraza che si sta mettendo in mostra con la maglia del River Plate.

Buona tecnica e visione di gioco, qualità nell'impostazione ed ottima duttilità nel ricoprire diversi ruoli della mediana. Il classe 2002 è un profilo che piace alla dirigenza ed al mister Luciano Spalletti. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione per il centrocampista paraguaiano la cui valutazione si aggira attorno ai 6 milioni di euro.

Cifra non alta ma che verrebbe spesa attraverso la cessione di giocatori non ritenuti incedibili. In primis Arthur finito nel mirino del Besiktas di Vincenzo Italiano, ma anche di Fabio Miretti monitorato da Lazio e Bologna. Infine, Teun Koopmeiners che piace a Napoli e Roma.