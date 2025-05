"Abbiamo voglia di vincere, contro il Milan meritavamo di più": cosi si è espresso in conferenza stampa Patrick Vieira, tecnico del Genoa che si appresta ad affrontare il Napoli in trasferta per una gara molto delicata.

Non tanto per il Grifone, ormai salvo e senza grossi obiettivi di classifica, quanto per gli azzurri, chiamati a dare continuità alla lotta scudetto contro l'Inter.

L'incontro si svolgerà domenica 11 maggio alle ore 20:45.

Vieira: 'Contro il Milan bene per 55 minuti, col Napoli dobbiamo arrivare a 95'

"C'è sempre voglia di vincere una partita ma non è un'ossessione - ha aggiunto il tecnico francese - Dobbiamo essere organizzati, concentrati e determinati anche se conosciamo le qualità del Napoli.

Contro il Milan abbiamo giocato una bella partita per 55' [VIDEO], ecco, contro il Napoli dovremo arrivare al 95', perché quando facciamo errori, ad esempio sui nostri posizionamenti sul campo, contro squadre così paghiamo".

E ancora: "Voglio un Genoa più concentrato sui dettagli perché è solo con quelli che arrivano i punti. L'obiettivo del Napoli è vincere il campionato e credo che quando il Napoli si trova ad affrontare il Genoa in casa non abbia che come unica opzione quella di vincere. Questa partita mi sarà utile peraltro perché mi permetterà di capire molto dei miei giocatori in base a come gestiranno questo momento. Per questo sarà bella da giocare".

In un secondo passaggio, Vieira ha parlato più direttamente degli uomini che impiegherà nella trasferta del Maradona: "Vitinha?

Credo che il gol che ha fatto contro il Milan gli dia fiducia. Per me Vitinha è come Messias o Ekuban. Sono giocatori che hanno saltato troppi allenamenti e partite. E quindi è difficile avere il ritmo gara. Malinovskyi, Thorsby e Miretti out? Dobbiamo trovare la soluzione giusta. Miretti ha fatto benissimo sulla sinistra. Thorsby ha giocato bene in questo ruolo. Abbiamo giocatori in panchina che non hanno giocato tantissimo, poi c'è anche Junior Messias che ha giocato a sinistra, così come Kassa che ha ricoperto questo ruolo. Possiamo schierare anche Martin".

Col Genoa Vieira ha totalizzato 29 punti in 23 partite

L'arrivo di Patrick Vieira sulla panchina del Grifone ha caratterizzato una svolta decisiva per la stagione del Genoa, che prima del suo insediamento sembrava avviato ad un'annata di grande sofferenza.

A guidare la squadra nelle prime giornate è stato Alberto Gilardino, che in 12 gare ha totalizzato 10 punti, con una media dunque di 0,83 a partita.

Con il francese in panchina invece, il Genoa ha disputato 23 incontri mettendo in casina 29 punti, con una media di 1,26 a match.