Il giornalista Giovanni Albanese si è detto particolarmente intrigato ai microfoni di Juventibus dalle voci di mercato che vorrebbero la Juve sulle tracce di Eduardo Camavinga, forte centrocampista francese attualmente in forza nel Real Madrid.

"Camavinga accostato alla Juventus è un discorso che mi intriga" queste sono le parole usate da Giovanni Albanese ai microfoni di Juventibus in merito alla suggestione di mercato che vorrebbe il mediano del Real Madrid in orbita bianconera. Il giornalista ha poi aggiunto: "Bisogna ovviamente capire le condizioni economiche che verrebbero dettate dal club spagnolo però la candidatura del francese desta certamente attenzione.

In questo momento a centrocampo hai trovato degli equilibri, devi semplicemente mettere un solo giocatore che ti alzi il livello. Non stiamo parlando del reparto offensivo, dove la Juventus dovrà per forza di cose comprare almeno 3 attaccanti. Poi ovviamente bisognerà capire anche cosa faranno calciatori come McKennie, sul quale è calato il silenzio in merito al suo rinnovo.

Certo però, che bisogna cominciare ad alzare l'asticella e tentare di essere più ambiziosi, perché finora sono usciti tanti nomi e molti di questi non sposterebbero nulla".

Continuando a parlare di mercato, Albanese ha detto la sua sul difensore che vorrebbe prendere la Juve: "Con il vecchio management, lo stopper che avrebbe voluto portare Giuntoli a Torino con l'avallo di Tudor era Coppola, che il croato ha allenato nell'Hellas Verona.

Parliamo di un calciatore di prospettiva e lo avrebbero acquistato per 10 milioni di euro. Oggi, con i nuovi dirigenti e una revisione sulla rosa, si è deciso di puntare su un difensore importante e il nome indicato da Tudor è Balerdi. Lo vede come il calciatore più spendibile per le sue idee, dopodiché non so se il club bianconero riuscirà a far crollare il muro del Marsiglia, che attualmente chiede 40 milioni di euro".

su Conceicao infine Albanese ha detto: "Si parla tanto dei dubbi che la Juventus avrebbe nel riscattarlo dal Porto, c'é una cosa però di cui non si discute ma che è altrettanto importante. Il lusitano vuole capire quanto punterà su di lui l'allenatore, quindi fino a quando Tudor non darà le garanzie necessarie Conceicao non si metterà mai dalla parte della vecchia signora.

Ed è per questo che a oggi vedo il giovane esterno più fuori che dentro al progetto bianconero".

Camavinga, un centrocampista capace di fare tutto

Camavinga, seguendo il discorso di Albanese, sarebbe un colpo clamoroso da parte della Juventus, che acquisendolo si assicurerebbe un mediano in grado di fare diversi ruoli in mezzo al campo. Il francese nasce come mezzala, ma può rivestire i panni del regista e addirittura del fluidificante di sinistra. Caratteristiche che lo rendono un top player e che