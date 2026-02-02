In queste ore alla Continassa si stanno monitorando con attenzione le condizioni di Kenan Yildiz, che ha riportato un sovraccarico all’adduttore sinistro ed è stato costretto a uscire all’intervallo della sfida contro il Parma. Il numero 10 bianconero sta svolgendo un lavoro personalizzato con lo staff medico e verrà valutato quotidianamente per stabilire i tempi di recupero.

La sensazione è che la Juventus possa decidere di gestire Yildiz in maniera prudente, con l’ipotesi di un possibile stop nelle prossime gare di campionato contro Atalanta e Lazio.

L’obiettivo è averlo al massimo della condizione per il big match contro l’Inter, appuntamento cerchiato in rosso nel calendario bianconero.

Prudenza per Yildiz

Subito dopo la partita contro il Parma, Luciano Spalletti aveva comunque voluto rassicurare l’ambiente, spiegando come non si trattasse di nulla di grave. La Juventus non ha alcuna intenzione di correre rischi inutili, soprattutto considerando il fitto calendario del mese di febbraio. Tra campionato e coppe, i bianconeri saranno chiamati ad affrontare diverse sfide decisive, comprese quelle valide per i playoff di Champions League. In questo contesto, una gestione attenta delle risorse diventa fondamentale per mantenere alto il livello di competitività della squadra.

Proprio per questo assume ancora più importanza l’arrivo di Jeremie Boga. L’esterno ivoriano è stato individuato come vice Yildiz, una soluzione pronta per garantire qualità e imprevedibilità sulla trequarti. In caso di assenza del numero 10, Boga potrebbe trovare spazio fin da subito, offrendo a Luciano Spalletti un’alternativa affidabile in una fase cruciale della stagione della Juventus.

La Juventus pensa alla Coppa Italia

Kenan Yildiz, difficilmente sarà a disposizione per il match contro l’Atalanta di Coppa Italia. Per questo match, in ogni caso, la Juventus farà qualche rotazione ma non eccessiva perchè la squadra tiene molto a questo appuntamento. Un cambio sarà obbligato e sarà quello di Yildiz, al suo posto potrebbe giocare fin da subito Boga, ma l’opzione più probabile potrebbe essere Miretti.

Inoltre, resta da capire se potrà riposare Bremer, inserendo Gatti al fianco di Kelly. A centrocampo, invece, potrebbe agire Koopmeiners al posto di Thuram. Ma queste sono valutazioni che Spalletti farà a partire da mercoledì 4 febbraio visto che domani 3 febbraio la Juventus godrà di una giornata di riposo per permettere ai giocati di rifiatare.