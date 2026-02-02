Si aprono i quarti di finale di Coppa Italia con due designazioni arbitrali ufficiali. Matteo Marchetti dirigerà Inter‑Torino mercoledì 4 febbraio alle 21 all’U‑Power Stadium di Monza, mentre Michael Fabbri sarà al fischietto per Atalanta‑Juventus giovedì 5 febbraio alle 21.

Designazioni arbitrali per i quarti di finale

Matteo Marchetti, della sezione di Roma, è stato scelto per arbitrare la sfida tra l’Inter e il Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 all’U‑Power Stadium di Monza. La scelta della sede è resa necessaria dall’indisponibilità di San Siro a causa delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026.

Il giorno successivo, giovedì 5 febbraio alle 21, Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, sarà l’arbitro designato per Atalanta‑Juventus.

Calendario delle partite

Conferma delle designazioni

