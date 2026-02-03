Nelle scorse ore Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus della sessione invernale di riparazione fatta dalla Juventus. Nello specifico, il giornalista si è focalizzato sul tema attaccante, argomento che ha catalizzato praticamente tutto il mese di gennaio per i bianconeri.

Juventus, Momblano: 'Per l'attaccante si è fatto un errore nella sequenza dei nomi cercati, Kolo Muani doveva essere il primo'

Momblano, parlando dell'attacco della Juventus, ha quindi detto: "Per me la storia del centravanti si è divisa in 4 step, creando una vera e propria sequenza.

C'è stata quella inerente il profilo di Mateta che viene sostituita da quella di En-nesyri, che poi viene sostituita dalla sequenza di Kolo Muani per poi giungere a una mini sequenza molto rapida, quasi un flash, legata a Icardi. Per me l'errore sta nell'ordine della sequenza, perché Kolo Muani deve essere il primo".

Momblano ha proseguito nel suo ragionamento: "Poi se io sono la Juve, capisco che sarà difficile raggiungere il francese e posso ancora spendere 15, anche 18 giorni nei quali valuto Durán, valuto, Weghorst, valuto, Beto e stringo provando ad andare al dunque. Perché dico questo? Perché secondo me è stato piuttosto fatale mettere come terzo della sequenza Kolo Muani. Perché tu sai che quello per il francese è un lavoro delicato, un po' lungo e la Juve ci ha speso con attenzione molto tempo.

Il problema è che quel lavoro se non va come speri ti porta a 3 giorni dalla fine del mercato. Questa secondo me è un piccolo incidente guardandola da fuori".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione sul web: "Vabbè ragazzi ma parliamo del niente dai. Che discorsi sono? Il buon Luca è piacevole da ascoltare ma un discorso del genere non ha tanto senso. Ci sono dinamiche che noi non conosciamo. A posteriori siamo tutti bravi" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La Juventus ha sovraesposto e deluso il suo allenatore. E il suo allenatore, da ieri, sarà inevitabilmente deresponsabilizzato in caso di mancato accesso Champions. Detto questo, la Juventus F.C. sul mercato è letteralmente ridicola. Una barzelletta raccontata male da Comolli".