Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha definitivo preoccupante la situazione contrattuale che vede coinvolto Dusan Vlahovic, centravanti bianconero che andrà in scadenza nella prossima estate. Pedullà ha poi parlato di chi potrebbe sedere sulla panchina della Juve nell'annata 2025/26, evidenziando come il club dovrebbe puntare su Tudor.

Juventus, Pedullà: 'La vicenda Vlahovic secondo me è allarmante, specie se si pensa che fra un anno scadrà il suo contratto'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e nello specifico di quella che sarebbe la situazione attorno al numero 9 dei bianconeri: "La vicenda Vlahovic è una vicenda, secondo me, allarmante, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che ci troviamo a un anno dalla scadenza del contratto fra le parti.

Vedremo comunque in questa finestra di giugno se accadrà qualcosa di più. In ogni caso la Juventus, dovrà ripartire da Kenan Yildiz che già lo scorso anno appariva come un punto di riferimento dal quale fondare la squadra e credo che dovrà esserlo ancora di più nella prossima stagione. La società bianconera dovrà poi sbrogliare anche alcune situazioni che sono al momento naufragate come quelle dei rinnovi di Weston McKennie e di Federico Gatti".

Pedullà sul nome del possibile futuro allenatore della Juventus ha poi aggiunto: "Qualcuno mi ha chiesto se Sarri potrebbe essere il profilo che i bianconeri stanno cercando ma il toscano ha praticamente trovato l'accordo con la Lazio e il suo ds Fabiani.

Ecco perché io credo che l'allenatore debba essere Tudor, almeno fin quando alla Juventus non si farà chiarezza su diversi punti interrogativi come l'uomo mercato o altre situazioni. In ogni caso la società bianconera si trova nel mezzo di una tempesta di nomi tra cui alcuni sono anche veri, perché ad esempio a me risultano concreti i contatti con Pioli, anche se in quel caso c'é un problema fiscale e quindi bisognerebbe far trascorrere un po' di tempo".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'La confusione all'interno della società bianconera è scandalosa'

Le parole di Pedullà come spesso accade hanno acceso la sua community: "La confusione che regna all'interno della struttura Juventus è un qualcosa di scandaloso" sostiene fermamente un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juventus non deve cercare un allenatore. Abbiamo Igor che il management deve apprezzare e dargli una squadra al completo per il prossimo anno". Infine un utente sottolinea: "Pioli alla Juve? Così non vinceremo nulla nemmeno il prossimo anno!".