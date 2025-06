La Juventus ha messo gli occhi su Leonardo Balerdi, difensore centrale argentino classe 1999 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Balerdi è un "pallino" dell'allenatore bianconero Igor Tudor, che lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina del club francese nella stagione 2022-2023 . La sua duttilità tattica, che gli consente di ricoprire tutte le posizioni della difesa a tre, lo rende un profilo ideale per il sistema di gioco adottato dalla Juventus.

Balerdi, che possiede anche il passaporto italiano, rappresenterebbe un'opzione vantaggiosa per la società bianconera, in quanto non andrebbe a occupare uno degli slot riservati ai giocatori extracomunitari .

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per le casse della Juventus. Con un contratto in scadenza nel 2028, Balerdi è attualmente il capitano del Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi.

I buoni rapporti tra Marsiglia e Juventus potrebbero facilitare la trattativa

La Juventus, che ha recentemente riscattato Pierre Kalulu e attende il pieno recupero di Gleison Bremer, sta valutando l'inserimento di Balerdi per rafforzare ulteriormente il reparto difensivo.

La sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio europeo lo rendono un candidato ideale per affiancare i difensori già presenti in rosa.

I rapporti tra Juventus e Marsiglia sono ottimi, grazie anche alla presenza di figure come Pablo Longoria, ex capo scout bianconero e attuale presidente del club francese, e Medhi Benatia, ex difensore della Juventus e attuale direttore sportivo del Marsiglia.

Questo potrebbe facilitare le trattative per l'eventuale trasferimento di Balerdi a Torino.

La carriera di Leonardo Belardi: dalle giovanili del Boca all'arrivo in Francia

Leonardo Julián Balerdi Rosa, nato il 26 gennaio 1999 a Villa Mercedes, in Argentina, è un difensore centrale attualmente in forza all'Olympique Marsiglia e alla nazionale argentina. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Boca Juniors, ha esordito in prima squadra nel 2018, collezionando cinque presenze prima di trasferirsi in Europa. Nel gennaio 2019, il Borussia Dortmund lo ha acquistato per una cifra di circa 11 milioni di euro, rendendolo una delle cessioni più remunerative nella storia del club argentino. Tuttavia, l'esperienza in Germania si è rivelata poco fortunata, con sole otto presenze complessive tra prima squadra e formazione riserve.

Nel luglio 2020, Balerdi è approdato all'Olympique Marsiglia con la formula del prestito, che è stato poi trasformato in trasferimento definitivo nel luglio 2021 per circa 15 milioni di euro. Con il club francese, ha trovato maggiore continuità, diventando un punto fermo della difesa e collezionando oltre 120 presenze in Ligue 1. Nel corso della stagione 2024-2025, ha disputato 27 partite di campionato, segnando due reti e ricevendo sette ammonizioni e un'espulsione. Nel 2024, ha rinnovato il contratto con il Marsiglia fino al 2028 e, dopo quattro anni nel club, è stato nominato capitano.

A livello internazionale, Balerdi ha rappresentato l'Argentina nelle selezioni giovanili Under-20 e Under-23, prima di debuttare con la nazionale maggiore nel 2019. Fino al marzo 2025, ha collezionato sei presenze con l'Albiceleste.