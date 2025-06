La Roma accoglie la nuova guida tecnica targata Gian Piero Gasperini e la pianificazione per il futuro passa per le strategie di calciomercato soprattutto per la fase offensiva. Il nome nuovo per la trequarti giallorossa pare essere quello di Vangelis Pavlidis; attaccante greco del Benfica, classe ‘98 e reduce da una stagione vissuta a suon di gol e passaggi vincenti. 28 reti e 12 assist considerando tutte le competizioni della stagione appena conclusa con la maglia dei lusitani, numeri che ingolosiscono soprattutto considerando le carenze offensive della Roma nel corso dell’ultima stagione di Serie A.

Vangelis Pavlidis - possibile obiettivo della Roma in ottica calciomercato - è arrivato al Benfica la scorsa stagione; pagato 25 milioni dall’Az Alkmaar ma dopo le ultime prestazioni servirà un esborso economico decisamente più ingente per assicurarsi le sue spiccate doti in fase realizzativa. La valutazione attuale si aggira intorno al doppio della spesa dei lusitani e, laddove l’interesse della Roma dovesse farsi più che concreto, bisognerà trovare una strategia economica per limare i costi.

Tra l’altro, si tratterebbe di un ritorno di fiamma quello dei giallorossi per Vangelis Pavlidis; già nel 2023 si parlava di un possibile interesse per l’attaccante greco quando ancora militava nell’Az Alkmaar. L’agente confermò in maniera sibillina l’interesse di alcuni club italiani con un labile riferimento proprio al possibile interesse della Roma; l’affare, però, come sappiamo non andò in porto.

Vangelis Pavlidis potrebbe scalzare Artem Dovbyk: l’attaccante giallorosso in bilico

L’interesse per Vangelis Pavlidis da parte della Roma accende i riflettori sul possibile restyling che potrebbe riguardare l’attacco dei giallorossi per la prossima stagione di Serie A. Le prestazioni di Artem Dovbyk non hanno convinto del tutto i tifosi; 45 presente fra tutte le competizioni, 17 gol e 3 assist. Numeri che celano alti e bassi di una stagione dove era necessario integrarsi in un campionato decisamente diverso rispetto a quello di provenienza. L’ucraino è arrivato in Serie A, sponda giallorossa, proprio la scorsa estate dal Girona, club militante nel campionato spagnolo. Dunque, la posizione dell’attaccante giallorosso vacilla ma una cessione, forse, sarebbe possibile solo in caso di offerta irrinunciabile considerando l'investimento fatto per lui appena un anno fa.

Roma, anche Shomurodov potrebbe finire tra i sacrificabili

Sulla carta le statistiche di Artem Dovbyk non sottolineano una bocciatura ma, considerando soprattutto la seconda metà della stagione della Roma scandita da una buona sequenza di risultati utili, poche volte si è visto il suo nome sul tabellino. Scalzato in diverse occasioni da Shomurodov che sembrava fino a qualche mese prima ampiamente fuori dal progetto giallorosso. Anche l’uzbeko, a dispetto delle buone prestazioni recenti (7 gol e 5 assist), potrebbe finire anche lui nella lista dei sacrificabili proprio per permettere alla dirigenza giallorossa di fare cassa per investire su nuovi profili vicini alle idee di gioco di Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma [VIDEO].