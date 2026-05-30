La finestra estiva di calciomercato sarà per l’Inter l’opportunità per costruire la difesa del futuro; con il nome di Bisseck iscritto alla lista dei possibili partenti - sarebbe forte l’interesse del Bayern Monaco - la dirigenza nerazzurra avrebbe fatto passa da gigante per assicurarsi le prestazione di Solet dell’Udinese. In aggiunta, nelle ultime ore si vocifera di una stima concreta anche per volto d’esperienza sia in termini anagrafici che per palmarès: Ruben Dias del Manchester City.

Ruben Dias, muscoli ed esperienza per la difesa nerazzurra: affare ‘alla Akanji’

L’indiscrezione arriva dalle pagine del Corriere dello Sport; secondo il quotidiano, la dirigenza nerazzurra starebbe sondando il terreno per Ruben Dias al fine di ovviare alla possibile partenza di Bisseck finito di prepotenza sul taccuino della dirigenza del Bayern Monaco. Il centrale portoghese, attualmente al Manchester City, sarebbe un rinforzo di spessore visti i diversi cambiamenti per la difesa interista - fra certezze e ipotesi - senza considerare poi la complicità già collaudata in Premier League con Manuel Akanji; suo ex compagno di squadra ai Citizens e arrivato a Milano la scorsa estate.

L’affare Ruben Dias potrebbe collocarsi nel medesimo solco tracciato da Akanji lo scorso anno; prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Un’operazione che, a differenza dello svizzero, parte però da presupposti più elevati in termini economici. Il centrale portoghese percepisce dal Manchester City ben 6 milioni di euro all'anno; il prezzo del cartellino si aggira invece intorno ai 50 milioni.

Inter, Solet sarebbe più vicino: idee chiare su operazione e contratto per il difensore dell’Udinese

Nel frattempo, sempre in ottica calciomercato, l’Inter si starebbe cautelando per regalare a Chivu una difesa di spessore; la stima per Solet è cosa nota da tempo ma stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero stati passi avanti importanti per finalizzare l’acquisto del difensore attualmente all’Udinese. Si punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto - stessa operazione menzionata per Ruben Dias - ad una cifra di circa 30 milioni di euro.

Ci sarebbero buoni margini di accordo anche con il centrale francese classe 2000; saremmo intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2031.

Bisseck, sarebbe forte l’interesse del Bayern Monaco: cessione possibile ma non scontata

Sullo sfondo delle operazioni in entrata per il reparto difensivo resta però il tema Yann Bisseck; secondo il quotidiano tedesco Bild, la dirigenza del Bayern Monaco sarebbe particolarmente interessata al centrale nerazzurro. Chivu, molto probabilmente, preferirebbe non privarsi delle sue prestazioni; altrettanto chiaro è che, in caso di offerta importante - si parla di 50 milioni di euro - sarebbe difficile non vacillare. Come però sottolineato da Marotta qualche giorno fa parlando di Alessandro Bastoni, l’Inter non ha stretta necessità di vendere e sarebbe quindi plausibile anche una forte resistenza al fine di trattenere ancora Bisseck in nerazzurro.