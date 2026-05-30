Niente rivoluzioni in casa Roma ma un restyling è necessario in vista della straordinaria qualificazione in Champions League; l’annata in arrivo passa ovviamente per le manovre di calciomercato e, stando alle ultime notizie, la rosa di Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare pelle soprattutto in funzione delle possibili uscite. Prima di pensare in grande, ai giallorossi serve infatti qualche cessione o riduzione d’ingaggio: il nome nuovo tra quelli in bilico è quello di Matias Soulè, forse non più imprescindibile per l’idea tattica del Gasp. Tra l’altro, l’addio di un big sarebbe anche la chiave per arrivare ad un vero e proprio sogno per il mercato romanista: Mason Greenwood del Marsiglia.

Greenwood alla Roma: ostacolo cartellino, per l’inglese serve la cessione di almeno un big

Procedendo con ordine, la dirigenza della Roma dovrà in primis fare i conti con il capitolo cessioni. La corte serrata per Manu Konè sarà forse una costante anche per questa estate; non solo l’Inter sul centro composta francese e l'impressione è che proprio con lui si possa monetizzare il giusto per poi puntare ad aggiungere nuovi tasselli importanti in ottica Champions League e rosa necessariamente da rendere più ampia per avere un cammino solido tra Serie A e altre competizioni. Sulla lista dei possibili partenti si troverebbe iscritto anche Matias Soulè - come accennato - che avrebbe estimatori soprattutto in Premier League e Bundesliga.

Sia per Konè che per l’esterno argentino si potrebbe arrivare ad un incasso di circa 40 milioni, un bottino importante e da poter eventualmente reinvestire sul mercato.

Dalle possibili cessioni ai sogni di mezza estate; Greenwood è il nome che può incendiare i sogni giallorossi in vista della prossima stagione ma ovviamente l’ostacolo è il prezzo del cartellino. Siamo intorno ai 50 milioni di euro per l’attaccante inglese; una somma importante che per essere giustificata, come anticipato, necessita di una corposa cessione senza la quale difficilmente si potrebbe arrivare ad un profilo simile. La Roma valuta le alternative ma nel frattempo sembra essere al lavoro anche per limare ingaggi importanti come a voler far spazio proprio per un colpo di grande impatto e che possa aumentare il tasso tecnico del club.

Da Greenwood a Scamacca, due strade parallele per l’attacco giallorosso

Per ora Mason Greenwood resta un sogno, ma non un’utopia; data la corte per diversi giocatori della Roma, non sono da escludere incassi tali da permettere alla dirigenza giallorossa di fiondarsi sul talento inglese e regalare una spalla d’oro a Bobby Malen - appena acquistato a titolo definitivo - in vista della nuova stagione in arrivo. Intanto, da segnalare anche il possibile assalto a Gianluca Scamacca attualmente all'Atalanta: il centravanti azzurro conosce bene Gian Piero Gasperini che lo volle a Bergamo. Un fattore tutt’altro che secondario laddove la dirigenza giallorossa dovesse tentare un affondo decisivo; il prezzo del cartellino si aggira tra i 25/30 milioni e dunque sarebbe un affare più abbordabile rispetto all’esborso necessario per Greenwood.