Il Genoa rischia di perdere uno dei suoi giocatori più promettenti. Honest Ahanor, classe 2008, sembra infatti aver attirato su di sé le attenzioni del Milan, che starebbe pensando di acquistarlo dal club ligure per cominciare a riempirà la casella che, sulla fascia sinistra, rimarrà presto orfana di Theo Hernandez. Questi, infatti, sta per firmare il nuovo contratto che lo legherà agli arabi dell'Al-Hilal, i quali andrebbero a versare nelle casse del Milan circa 30 milioni di euro per l'acquisto dell'esterno sinistro francese.

Il Milan, quindi, sta iniziando a pensare a come sostituire Hernandez e, a tal proposito, avrebbe messo gli occhi sul giovane Ahanor.

L'esterno sinistro italiano ha fatto il suo esordio nella Serie A 2024/2025 nel mese di settembre quando - l'allora tecnico genoano Gilardino - l'aveva mandato in campo nella gara interna contro la Juventus, persa col risultato di 0-3 dai rossoblù. Tuttavia, è stato soprattutto il sostituto di Gilardino, Vieira, a credere nel talento del terzino 17enne.

Vieira, infatti, ha consegnato una maglia da titolare ad Ahanor nelle ultime quattro partite di Serie A che hanno visto il Genoa impegnato contro Lazio, Como, Milan e Napoli. E proprio nel 2-2 allo Stadio Maradona contro i partenopei il ragazzo è stato protagonista dell'azione che ha causato l'autogol di Meret del momentaneo 1-1. Il contratto di Ahanor con il Genoa è in scadenza nel giugno del 2027.

Piace Virginius del Lille

Il Milan, per adesso, non avrebbe ancora contattato i dirigenti del Genoa per provare ad imbastire una trattativa per Ahanor. Probabilmente i rossoneri stanno attendendo l'ufficializzazione del trasferimento di Hernandez all'Al-Hilal per poi andare alla ricerca dei suoi eredi. Sembra, infatti, che l'obiettivo principale della società milanese sia Zinchenko (Arsenal). Ahanor, quindi, potrebbe diventare la prima alternativa al 28enne ucraino, e soprattutto un giovane talento sul quale puntare per il futuro.

Nel frattempo, il Genoa per il mercato in entrata starebbe seguendo un giovane attaccante del Lille. Si tratta di Alan Virginius, 22enne francese che, dopo aver militato in prestito nello Young Boys, a partire dal 1° luglio tornerà alla casa-madre.

La formazione svizzera sarebbe rimasta soddisfatta delle prestazioni dell'esterno d'attacco (45 presenze e 7 goal tra Super League, Coppa Svizzera e Champions League), e potrebbe diventare una delle principali concorrenti del Genoa, soprattutto perché avrebbe intenzione di puntare sull'acquisto a titolo definitivo.

Il Genoa, però, potrebbe far leva sulla volontà del suo allenatore, Vieira, di avere Virginius con sé. Infatti, il tecnico rossoblù avrebbe fatto espressamente il nome dell'attaccante del Lille tra gli obiettivi di mercato perché si tratta di un giocatore che gli piace e che aveva notato fin da quando allenava lo Strasburgo (stagione 2023-2024). Il vincolo contrattuale di Virginius con il Lille è in scadenza il 30 giugno 2027 e, secondo le stime di Transfermarkt, il suo valore di mercato non andrebbe oltre i 3 milioni di euro.