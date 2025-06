Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il Milan e l'Atletico Madrid sarebbero in competizione per acquisire le prestazioni sportive di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus dato in uscita dal club bianconero in questa sessione di mercato estiva.

Juventus, Balzarini: 'Attenzione all'interessamento del Milan su Vlahovic, lo possiamo mettere in concorrenza con l'Atletico Madrid'

"Attenzione all'interessamento del Milan su Vlahovic. Lo possiamo definire in concorrenza con quello dell'Atletico Madrid" è questa l'indiscrezione di mercato lanciata da Gianni Balzarini su Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia sul centravanti della Juventus dicendo: "La società spagnola ha fatto un sondaggio mentre il Milan sembra fare un pochino più sul serio. Chi vuole Vlahovic nel club rossonero? Massimiliano Allegri. E qua apro e chiudo una parentesi. Nei confronti di tutti coloro che dicevano che il serbo non poteva vedere il livornese e che gli aveva rovinato la carriera non facendolo più segnare.

Il fatto che Allegri voglia Vlahovic al Milan e che il classe 2000 sia molto contento di questo sondaggio, la dice lunga su quante balle erano state dette ai tempi circa il rapporto tra i due".

Balzarini ha poi sciorinato quella che potrebbe essere l'offerta del Milan nei confronti del serbo: "I rossoneri hanno messo sul tavolo per Vlahovic un quinquennale a 7 milioni più bonus.

Un'offerta che l'Atletico Madrid non ha ancora presentato né ai bianconeri né al calciatore. Se il centravanti è furbo, dirà subito di sì perché credo che possa trovare una squadra che lo metterà in condizioni di rigenerarsi. Resta da capire quanto il Milan sia disposto ad offrire alla Juve per Vlahovic. Tempo fa avevo parlato di un valore di 40 milioni per evitare minusvalenze ma in realtà per fare questo ne basteranno 25 milioni. Poi, però, è chiaro che la Juventus vorrebbe monetizzare in maniera più significativa per la cessione del bomber. Detto questo, se il classe 2000 dovesse andare al Milan, la Juve avrebbe poi lo spazio salariale per tentare di prendere Retegui, uno dei grandi obiettivi dei bianconeri".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Ma Allegri non era quello che rovinava Vlahovic?'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Ma Allegri non era quello che rovinava Vlahovic? Che ha danneggiato Chiesa? Poi senti le interviste dei diretti interessati, e non dei faziosi che portano avanti le loro battaglie, ed emerge tutta un’altra storia" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge ironicamente: "Grande Max primo colpo pro Juve. Finge un interessamento da parte del Milan per Vlahovic cosicché la Juve abbia più margine di contrattazione con l’Atletico. Allegri vecchia volpe bianconera".