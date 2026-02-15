Il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube del 3 a 2 fra Inter e Juventus e ovviamente non ha potuto fare a meno di dire la sua su quanto accaduto con il fischietto La Penna: "Chivu non parla degli arbitri? Grazie, sono tutti a suo favore. Una partita del genere viene compromessa nel finale di primo tempo da un arbitro che non vede mi fa solo dire che è stata una vergogna. Questa è la Marotta League! Poi uno ci scherza su certe cose, ma forse dovremmo cominciare a parlarne più seriamente".

Ancora Chirico: "La partita è stata falsata dall'arbitraggio e quello che è successo a San Siro è peggio del famoso contatto fra Ronaldo e Iuliano nel '98 per il quale i tifosi nerazzurri ancora rompono le scatole.

La gara di Milano è stata subdola, perché la Juventus stava dominando e guarda caso al minuti quarantaquattro l'arbitro ha deciso di espelle Kalulu. Un episodio che indirizza la partita e la falsa, perché Bastoni simula in maniera evidente. Non a caso Chivu, che non è stupido, lo ha tolto dalla gara a fine del primo tempo".

Chirico e le parole su Di Gregorio: 'Sul primo gol dorme'

Chirico, parlando poi di alcuni dettagli della gara ha aggiunto: "Per carità la Juventus ha mille colpe: perché il primo gol è qualcosa di pazzesco, con Di Gregorio che si fa una dormita clamorosa. Per fortuna nella ripresa si è svegliato, si vede che Spalletti gli ha dato un paio di ceffoni amichevoli un po' come ha fatto con Openda e ha piazzato diverse parate che li per li avevano salvato il risultato.

Detto questo, è normale che in inferiorità numerica si è perso il controllo della gara e nonostante questo la squadra ha saputo rispondere. Per vincere l'Inter ha dovuto sfruttare un gran tiro di Zielinski, arrivato peraltro a novantesimo scoccato. Quindi sono convinto che chi ha fatto una grande partita, quasi eroica, sia stata la Juventus e non l'Inter".

Juve, i tifosi sono una furia

Le parole di Chirico hanno scatenato tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Se non altro ho visto la società protestare...comunque è una vergogna e basta. Bastoni scandaloso e antisportivo. La ruota girerà caro Bastoni" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Di Gregorio è colpevole pure sul 3 gol, dove aveva una buona visuale su tiro rasoterra di Zelinski".