Tudor dovrebbe rimanere sulla panchina della Juventus e insieme a Comolli avrebbe già parlato di calciomercato. Oltre alle già note manovre per l'attacco (serve infatti un bomber che possa sostituire Vlahovic in partenza), qualcosa si starebbe muovendo per la difesa. Il reparto, nonostante il recupero di Bremer e la conferma di Kalulu non è completo. Il futuro di Federico Gatti è piuttosto chiacchierato, anche se per ora non ci sarebbero offerte ufficiali: a prescindere dalla sua permanenza, un acquisto dovrebbe arrivare nella retroguardia. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Diego Coppola del Verona.

Juventus, Coppola nella lista per la difesa

Il centrale dell'Hellas è stato una delle più belle sorprese della stagione in Serie A. Per lui 34 presenze con Zanetti in panchina, a soli 21 anni: fanno seguito alle 24 della stagione precedente e alle 20 della sua prima. Insomma, il ragazzo ormai conosce alla perfezione il campionato ma soprattutto si è fatto notare da quando l'Hellas è passato alla difesa a tre.

Il tecnico dei veneti ha scelto questo schema per dare maggiore solidità alla squadra e ha avuto ragione, vista la salvezza. Coppola è stato schierato nel cuore della retroguardia, facendo esplodere tutto il suo talento, tanto da essere convocato da Spalletti in Nazionale.

Non un particolare da poco, Tudor gioca proprio così e un centrale che possa essere alternativa a Bremer, giovane ma con una buona esperienza, sarebbe proprio quello che sta cercando la Juventus.

Non è un caso che i dirigenti bianconeri stiano guardando ormai da mesi anche verso Parma, dove il diciottenne Leoni che ha annullato i vari Vlahovic, Lukaku e Lautaro Martinez nel finale di stagione.

Balerdi possibile acquisto della Juventus in difesa

Le due piste italiane sarebbe calde, anche se soprattutto per Leoni ci sarebbe molta concorrenza da battere. Comolli, però, starebbe anche guardando in Francia per rinforzare la difesa della Juve. In particolare, potrebbe interessare Leonardo Balerdi che Tudor ha già allenato ai tempi di Marsiglia. Quando il croato era in Francia, aveva scelto come titolare inamovibile del suo OM proprio il centrale argentino. La coppia potrebbe così riformarsi sotto la Mole.

Il profilo di Balerdi è diverso rispetto a quello di Coppola e Leoni. Si tratta, infatti, di un difensore centrale di 26 anni, nel pieno quindi della sua carriera agonistica e probabilmente pronto già per essere titolare. Un giocatore fatto e finito, da acquistare in quel Marsiglia dove il mercato è guidato da Longoria, ex dirigente della Juve. Il contratto fino al 2028 non aiuta, ma i buoni rapporti tra le società potrebbero farlo.