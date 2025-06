Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube e ha sottolineato con veemenza che la Juventus, al netto degli allenatori che si sono susseguiti in questi anni alla Continassa, avrebbe una rosa di scarso valore.

Chirico: 'Non c'è Tudor, Allegri o Motta che regga, questa squadra è scarsa'

"Non c'è Tudor, non c'è Allegri, non c'è Motta, non c'è nessun allenatore che tenga, perché la Juventus è scarsa", questo è uno dei concetti chiave espresso da Marcello Chirico nel suo ultimo video pubblicato su Youtube. Il giornalista, stizzito per il KO incassato dai bianconeri per 5-2 contro il Manchester City al Mondiale per club ha poi aggiunto: "Al primo test in cui si è alzata l'asticella si è rivista la squadra che abbiamo osservato in tutta la stagione appena conclusa.

Sono andati così in campionato, in Champions League e in Coppa Italia. Magari non ne prendeva sempre cinque, però non bisogna scordarsi dei 4 gol subiti dall'Atalanta o dei 3 incassati dalla Fiorentina. Poi un conto è schierare un tipo di formazione con Conceicao, YiIdiz, Kolo Muani, un conto è mettere le seconde linee, se così si possono definire.

Perché Koopmeiners è stato uno dei titolari della scorsa stagione così come Vlahovic. Dispiace dirlo però ripeto, questa Juventus è una squadra mediocre".

Il giornalista ha proseguito: "Soprattutto non si può andare da nessuna parte con questo reparto arretrato. Una difesa che fa acqua da tutte le parti: Kalulu completamente svalvolato, perché Doku lo ha fatto letteralmente impazzire.

Non a caso il francese se la butta dentro da solo, ma sbaglia perché intimorito dal fatto che ci potesse essere l'attaccante del City dietro di lui. Un autorete che definirei bambinesca, quasi da dilettanti. Savona, Kelly, non ci siamo così come Gatti e Cambiaso, che quando sono entrati non hanno spostato nulla"

Chirico ha concluso il suo video dicendo: "L'atteggiamento di questa Juventus è stato da perdente, da fifone. Una squadra che si mette lì dall'inizio della partita dietro arroccata ad aspettare il City che poi chiaramente, col palleggio, il pertugio lo trova. Gli expected goals alla fine sono stati 0.98 per la Juve, 3.81 quasi 4 per il City. Gli inglesi hanno fatto inoltre 24 tiri, i bianconeri 5 in due frazioni di gioco".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Siamo precipitati nella mediocrità'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Sono tifoso da oltre sessant'anni. Ho visto alti e bassi su questa squadra ma mai perdurevoli come questi ultimi anni. Inizio a guardare le partite speranzoso di vedere il bel gioco ma poi dopo dieci minuti mi debbo ricredere. Non vedremo mai più la Juve tornare grande, ormai è precipitata nella mediocrità", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Nulla di strano, abbiamo giocato lasciando fuori sei titolari. Siamo già una squadra di fascia media, se fai gli esperimenti contro il City è normale che ne becchi 5 o 6. Stavolta ha steccato anche Tudor, lui che sa cosa è stata la Juve dovrebbe capire che non si possono fare queste figure".