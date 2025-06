L'uscita di scena di Cristiano Giuntoli dalla Juventus non è solo una scossa dirigenziale, ma segna anche la fine di alcune prospettive di mercato legate al suo operato. In particolare, potrebbe tramontare in maniera definitiva la pista che avrebbe portato i bianconeri al nome di Victor Osimhen. Per questo, la società dovrebbe orientarsi verso nomi alternativi, tra cui Jonathan David.

Juventus, senza Giuntoli svanisce il sogno che avrebbe portato a Victor Osimhen

Con l’ufficializzazione dell’addio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, si potrebbe chiudere anche una delle piste di mercato più suggestive per il club bianconero: quella che portava a Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, di ritorno a Napoli dopo un’annata in prestito al Galatasaray, avrebbe indicato la vecchia signora come destinazione preferita, proprio in virtù del rapporto speciale coltivato negli anni con Giuntoli. I due hanno condiviso il momento d’oro della cavalcata scudetto del Napoli e il legame personale era stato visto come una corsia preferenziale per convincere Osimhen ad approdare alla Continassa. Tuttavia, con l’improvviso strappo tra il dirigente toscano e la società bianconera, anche le ambizioni di portare Osimhen a Torino sembrano evaporare. La Juve, ora, dovrà ricalibrare il proprio mercato in attacco puntando su obiettivi differenti, probabilmente meno onerosi e slegati da dinamiche personali.

Jonathan David tra Juventus e Napoli: si apre un nuovo duello di mercato

In assenza di Osimhen, un nuovo nome si fa largo tra le priorità offensive della Juventus: Jonathan David. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille e destinato a svincolarsi a luglio, è da tempo sul taccuino della dirigenza juventina. Ma il club bianconero dovrà fare i conti con la forte concorrenza del Napoli, che lo segue con attenzione da mesi come possibile sostituto proprio di Osimhen. Il profilo di David, giovane ma con esperienza internazionale, piace a entrambe le società, ma le richieste economiche del suo entourage rischiano di complicare l’operazione. Si parla infatti di un premio alla firma vicino ai 10 milioni di euro, una cifra importante che impone riflessioni anche in termini di sostenibilità.

La Juventus valuta attentamente la fattibilità dell'affare, consapevole che sul canadese potrebbe aprirsi una vera e propria asta estiva. Sullo sfondo per la vecchia signora resterebbero comunque altre alternative, come la conferma di Kolo Muani: il centravanti francese, che si è ambientato più che bene a Torino in questa stagione, potrebbe restare almeno un altro anno alla Continassa con la formula del prestito.