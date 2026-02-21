E' finita da poco Juventus-Como, gara che sorprendentemente ha visto la formazione di Fabregas imporsi in maniera pulita sui padroni di casa per un secco 0 a 2. Un risultato che sta facendo parlare sul web, dove il giornalista Enrico Varriale ha scritto la propria opinione: "Disastro Juventus, presa a pallate dal Como. Attacco nullo con Openda (45 milioni), difesa ridicola che ha subito 15 gol nelle ultime 5 gare. Stavolta per Spalletti non ci sono attenuanti e i passi indietro sono una decina come sottolineato dai fischi rumorosi dello Stadium".

L'ultima frase di Varriale è evidentemente un riferimento a quanto accaduto una settimana fa, quando la Juventus è uscita da San Siro sconfitta per 3 a 2 ma con una serie di polemiche che hanno accompagnato tutta questa settimana in merito alle decisioni arbitrali prese dal fischietto La Penna.

Juve, i tifosi rispondono a Varriale: 'Vorrei risponderti per le rime ma hai perfettamente ragione'

Il messaggio di Varriale ha acceso il dibatto sul web, dove tantissimi tifosi hanno commentato: "Si sono esaltati per aver battuto un Napoli con 12 assenti...sono ritornati ad essere quello che sono da oltre 6 anni ovvero una squadra che lotta al massimo per il 4° posto" scrive un utente su X in modo provocatorio.

Un altro di fede bianconera poi, aggiunge amaramente: "Da juventino vorrei risponderti per le rima ma vista la Juventus attuale il tuo discorso non fa una piega e tutti gli juventini dovrebbero condividere questa analisi, anche le virgole!".

Juve, Nicolino: 'Come per Motta e Tudor, il lavoro di Spalletti è durato 2 mesi'

Della prestazione fornita dalla Juventus contro il Como e dell'apparente scollamento fra la squadra e il tecnico, ha scritto sul proprio account X anche il giornalista sportivo Mirko Nicolino: "La Juventus non perdeva all'Allianz Stadium da 11 mesi. Esattamente come con Motta e Tudor, dopo un paio di mesi buoni, del lavoro di Spalletti non c'è più nulla". Nicolino, analizzando gli ultimi risultati del club bianconero ha poi sottolineato: "Squadra senza gioco, senza idee, attributi, anima. Nelle ultime 7 partite 4 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria. Stagione finita al 21 febbraio con il 2° monte ingaggi della Serie A".