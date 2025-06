Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, Igor Tudor avrebbe fatto sapere, attraverso intermediari, di non ritenere Douglas Luiz adatto al profilo di centrocampista ideale per il suo sistema di gioco.

Juventus, Momblano: 'Per Tudor, Luiz è quanto di più lontano da ciò che cerca per i suoi interni'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato come di consueto ai microfoni di Juventibus e trattando l'argomento Tudor, ha rivelato una voce che sarebbe circolata sul conto del croato nei confronti di un determinato calciatore bianconero: "Parlando di Douglas Luiz mi arriva questo rumor, quindi non è che me l'ha detto direttamente Igor Tudor, secondo cui il croato avrebbe detto una frase del genere: "Con tutto il bene, è il giocatore più lontano possibile per caratteristiche da quello che cerco io per gli interni".

Quando sento questo penso, speriamo che andando al Mondiale, una vetrina importante, magari cercheranno anche solo di valorizzarlo per venderlo. Ma guarda caso l'abbiamo visto sul 4-0 e basta".

Una dichiarazione che si inserisce perfettamente nel contesto delle indiscrezioni di mercato, che vorrebbero la Juventus pronta a cedere Douglas Luiz nella sessione di mercato estiva che inizierà ufficialmente il prossimo luglio.

Non sarebbe infatti cambiata la volontà del club piemontese, al netto delle modifiche all’organigramma societario della Vecchia Signora, nei confronti di un calciatore che ha dato oggettivamente poco rispetto a quanto ci si attendeva.

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Luiz è un giocatore tecnico, aspettiamolo come abbiamo fatto con Locatelli'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione tra i tifosi sul web: "Douglas è uno che entra e fa 3 tunnel. Ok magari sono fini a se stessi ma parliamo di un giocatore molto tecnico e finalmente ne abbiamo uno a centrocampo. È stato sfortunato ed era andato giù di testa, sia per colpa sua che per colpa di Motta che non l’ha messo in campo in belle situazioni. Però non si può non dargli una possibilità a questo giocatore, abbiamo aspettato 4 anni Locatelli" scrive un utente su YouTube. Un altro poi ironicamente aggiunge: "È un giocatore che sa giocare a calcio, quindi il più lontano possibile da questa Juventus.

Giusto così".

Infine, un tifoso si distingue dagli altri, scrivendo: "Il problema non è Tudor o questa dirigenza che “se lo sono ritrovati” in rosa. Il problema sono stati Motta e Giuntoli che lo hanno preso per poi non farlo mai giocare".

Douglas Luiz, un futuro in Premier?

Se davvero fosse confermata la volontà della Juventus di cedere Douglas Luiz, allora il brasiliano avrebbe una destinazione su tutte: il ritorno in Premier League. Nel campionato inglese infatti, il mediano si sarebbe lasciato alle spalle estimatori importanti, tra cui figurerebbe anche il Manchester United.