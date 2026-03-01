Roma-Juventus potrebbe non esaurire il suo significato nei novanta minuti di questa sera all’Olimpico. Il big match della capitale, infatti, rischia di essere solo l'antipasto di una portata che potrebbe consumarsi nella prossima estate, quando le due società potrebbero ritrovarsi faccia a faccia in sede di calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, attorno alla sfida di campo si è acceso anche un retroscena di mercato che coinvolgerebbe direttamente uno dei nomi più discussi della rosa bianconera: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, oggi alla Juventus, sarebbe finito nel mirino della Roma, pronta a valutare un affondo concreto nei prossimi mesi.

L’idea di Gasperini e il richiamo dell’Atalanta

L’interesse giallorosso per Koopmeiners nascerebbe da un’indicazione precisa di Gian Piero Gasperini, allenatore che più di chiunque altro ha saputo valorizzare il centrocampista olandese ai tempi dell’Atalanta. Sotto la sua guida, Koopmeiners era diventato un perno del centrocampo nerazzurro, capace di unire quantità, qualità e una notevole incisività offensiva. Proprio quel rendimento avrebbe spinto Gasperini a indicarlo come profilo ideale per rinforzare la mediana romanista, con la convinzione di poterlo riportare sui livelli ammirati a Bergamo. Nella Roma, l’olandese ritroverebbe centralità e fiducia, elementi che sembrano essersi smarriti nella sua esperienza torinese, rendendo l’operazione intrigante anche dal punto di vista tecnico.

Juve pronta a valutare: pesa il rapporto costo-resa

Dal canto suo, la Juventus non chiuderebbe le porte a una possibile cessione. Koopmeiners è stato uno degli investimenti più onerosi degli ultimi anni in casa bianconera: 60 milioni di euro spesi per strapparlo all’Atalanta, una cifra che oggi pesa se confrontata con il rendimento offerto in campo. Le aspettative erano altissime, ma il contributo del centrocampista non è stato oggettivamente all'altezza della spesa affrontata dalla vecchia signora. Inoltre, il club piemontese sa di dover intervenire sul mercato in entrata durante l’estate e, per farlo, sarà costretto a sacrificare alcuni elementi della rosa. In questo contesto, Koopmeiners potrebbe rientrare nella lista dei cedibili, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta dalla Capitale vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto all’investimento iniziale, ma considerata congrua per alleggerire il bilancio e liberare risorse da reinvestire.