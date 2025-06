La Juventus prepara il restyling tra i pali. Oltre a Mattia Perin, non convocato per il Mondiale per club per un infortunio alla mano, in bilico pare anche la posizione di Michele Di Gregorio accostato a diversi club italiani ed europei. Per questo la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche Marc-Andrè Ter Stegen che potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato.

Juve, idea Ter Stegen per la porta

Con il rinnovo di contratto di Szczesny e l'arrivo di Juan Garcia dall'Espanyol, la posizione dell'estremo difensore tedesco al Barcellona è messa in discussione.

Per questo, Ter Stegen potrebbe decidere di lasciare il club catalano per provare una nuova esperienza europea e giocare con maggiore continuità. La Juve è alla finestra e valuta la possibilità di intavolare una trattativa con il Barca che però non fa sconti sul cartellino del giocatore valutato attorno ai 20 milioni. Una valutazione figlia dell'interesse di molti top club europei come il Manchester City di Pep Guardiola e il Newcastle.

Grande personalità, leadership, padronanza coi piedi ma soprattutto esperienza da vendere in competizioni importanti come la Champions League. Ter Stegen rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus che si assicurerebbe uno dei migliori portieri a livello internazionale.

Possibile addio per Milik, forte pressing del Napoli per Lucca

Altro reparto che sarà soggetto a diversi cambiamenti sarà sicuramente quello offensivo con Dusan Vlahovic pronto all'addio.

Anche Arek Milik è pronto a terminare la sua esperienza in bianconero. Nonostante il rinnovo del contratto fino al 2027, il bomber polacco potrebbe essere ceduto a titolo definitivo o in prestito per avere la possibilità di giocare con maggiore continuità, dopo i ripetuti infortuni che ne hanno condizionato la stagione passata.

Con le cessioni di Vlahovic e Milik, il club bianconero ritornerà sul mercato per completare il reparto offensivo a disposizione di Tudor, che chiede un attaccante di spessore per competere ad alti livelli. Tale elemento potrebbe non essere Lorenzo Lucca. Infatti stando agli ultimi rumors di mercato, il Napoli di Antonio Conte è in forte pressing sul bomber italiano e potrebbe mettere sul piatto quei 25 milioni richiesti dall'Udinese per la cessione.

La Juve quindi potrebbe decidere di cambiare obiettivo e virare su Santiago Castro, bomber argentino del Bologna. La trattativa però non appare facile vista la volontà del club rossoblù di cedere la punta argentina solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 45-50 milioni di euro.