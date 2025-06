Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e della gara vinta per 5 a 0 nel mondiale per club contro l'Al-Ain, si è concentrato sulla prestazione di Alberto Costa. Secondo Schira, il portoghese sarebbe uno dei pochi buoni acquisti fatti la scorsa stagione dall'ex ds Cristiano Giuntoli, in quanto è costato relativamente poco ed è arrivato da un club non di prima fascia.

Nicolò Schira: 'Alberto Costa è uno dei pochi acquisti che Giuntoli ha fatto seguendo il suo stile'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube dell'esordio al Mondiale per club della Juventus contro l'Al-Ain, partita vinta 5 a 0 dai bianconeri, e prendendo spunto dal match ha sottolineato: "Tra le note interessanti e positivi a destra c'è stato Alberto Costa: perché la Juve sì, cerca un terzino a destra, ma attenzione al portoghese che alla fine potrebbe essere un giocatore interessante.

Nel parte conclusiva della scorsa stagione, specie nell'ultimo mese di campionato, Tudor ci ha puntato. L'ha messo contro la Lazio, a Venezia e in partite comunque importanti e decisive e Alberto Costa ha risposto facendo intravedere delle buone qualità. Ecco, il lusitano è stata una delle poche operazioni in stile Giuntoli. Nel senso che il direttore sportivo toscano è sempre stato bravo, lo dice la sua storia, a fare questo tipo di operazioni.

A Napoli con i vari Di Lorenzo, Rrahmani o Lobotka, ha assicurato alla squadra giocatori non molto noti e pagati quindi il giusto che poi si sono rivelano elementi funzionali per una grande squadra".

Schira ha poi concluso: "Ecco Alberto Costa può essere quel tipo di operazione, 12 milioni più due di bonus, un pacchetto da 14 per un buon calciatore non molto conosciuto.

Giocava in Portogallo, non giocava al Porto, non giocava al Benfica, non giocava allo Sporting, quindi non era in un top club neanche del campionato portoghese, eppure invece si sta rivelando un buon terzino. Queste sono note liete in casa Juve".

Il giornalista ha terminato il suo video dicendo: "Attenzione anche a Conceicao che sembra sull'uscio, sembra partente, almeno questa era stata la decisione di Giuntoli. Però le cose potrebbero cambiare, magari con una bella pre-season. Ha fatto una gran partita con l'Al-Ail, ha fatto due bei gol, ha fatto belle giocate, spunti. Chiaramente fisicamente magari sta meglio ed è più in condizione di altri, è stato straripante".

Juve, i tifosi rispondono a Schira: 'Quando meno Giuntoli ci ha lasciato in dote qualche buon calciatore'

Le parole di Schira hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Hai ragione, Giuntoli quanto meno ci ha lasciato in eredità in senso buono Thuram, Kalulu e Costa. Purtroppo i tre big da lui scelti lo hanno buttato giù dalla torre. Ieri Douglas è entrato stranamente bene mentre Koop e Vlahovic non ne hanno azzeccata una", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se non confermano Conceicao poi chi mettono al suo posto? Uno che costa di più ed è più scarso e con l'ingaggio più alto".