Il mercato estivo potrebbe regalare nuovi intrecci per Juventus, Milan e Napoli. I bianconeri avrebbero individuato in David Raum un possibile rinforzo per la corsia mancina, sfruttando anche la situazione contrattuale del tedesco. Il Milan, invece, avrebbe mosso i primi passi con l'Arsenal per Ethan Nwaneri, proponendo un prestito con riscatto da circa 40 milioni di euro. A Napoli, infine, Manna starebbe pensando a un secondo rinforzo per la difesa dopo Badiashile, con il ritorno di Sebastiano Luperto che avrebbe anche importanti vantaggi per le liste della Serie A.

Juventus, Raum può diventare un'occasione: Cambiaso verso l'uscita

La Juventus avrebbe messo nel mirino David Raum per rinforzare la fascia sinistra. L'esterno classe 1998, attualmente in forza al Lipsia, rappresenterebbe un'opportunità particolarmente interessante soprattutto per la sua situazione contrattuale: il giocatore andrà infatti in scadenza con il club tedesco tra appena un anno. Un dettaglio che potrebbe spingere il Lipsia a valutare una cessione già durante questa sessione, evitando di rischiare di perderlo a parametro zero nella prossima estate.

Per la Juventus si tratterebbe dunque di un'operazione da monitorare, anche perché l'eventuale arrivo di Raum potrebbe avere conseguenze dirette sulla rosa bianconera.

In particolare, Andrea Cambiaso potrebbe tornare sul mercato. Il terzino è da tempo considerato un possibile partente e la presenza di un nuovo laterale mancino potrebbe rendere ancora più concreta la sua uscita dalla Continassa.

Milan, prima offerta per Nwaneri. Napoli, Luperto dopo Badiashile

Il Milan, intanto, continua a lavorare per aumentare la qualità del proprio reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero presentato una prima proposta all'Arsenal per Ethan Nwaneri, talento inglese particolarmente duttile. Il classe 2007 può infatti agire sulla fascia, da trequartista e, all'occorrenza, anche come prima punta. La formula studiata dal Milan prevedrebbe un prestito con successivo diritto di riscatto fissato a 34 milioni di sterline, poco meno di 40 milioni di euro.

Da Londra si attenderebbe ora una risposta.

A Napoli, invece, l'obiettivo sarebbe completare la difesa dopo l'operazione Badiashile, destinato ad arrivare dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il direttore sportivo Manna vorrebbe aggiungere un secondo centrale alla rosa di Allegri e avrebbe preso in considerazione il ritorno di Sebastiano Luperto. Lo stopper, oggi alla Cremonese, avrebbe un costo considerato accessibile e potrebbe garantire un ulteriore vantaggio al club partenopeo. Essendo cresciuto nel vivaio del Napoli, infatti, Luperto potrebbe essere registrato come calciatore italiano formato nel settore giovanile, caratteristica particolarmente preziosa nella composizione delle liste della Serie A.