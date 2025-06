Uno dei dossier più delicati che la Juventus dovrà affrontare durante questa sessione estiva di mercato riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il rinnovo sembra improbabile, soprattutto perché la società bianconera, alle prese con una politica di contenimento dei costi, potrebbe proporgli un prolungamento al ribasso. Una prospettiva che però non entusiasma né il giocatore né il suo entourage.

A fare il punto sulla situazione è stato Gianni Balzarini, giornalista molto vicino alle vicende della Juventus, attraverso il suo canale YouTube: “Ecco qual è il problema ragazzi, lui ha scelto una squadra il Milan. L’ha scelta.

Ha scelto il Milan. Non gliene frega niente di andare a Fenerbahce, non gliene frega niente d’Arabia Saudita”.

Le parole di Balzarini

Una dichiarazione forte, che indica una scelta già compiuta da parte dell’attaccante serbo. Tuttavia, i margini per una chiusura dell’affare non sono così ampi, almeno per il momento. Sempre Balzarini, infatti, sottolinea come l’Inghilterra, considerata in passato una delle destinazioni più probabili per Vlahovic, non si sia realmente fatta avanti: “La Premier sostanzialmente non si è mossa come si immaginava si potesse muovere e quindi lui è fermo in questo momento sull’idea di lasciare la Juve per andare al Milan”.

Un altro nodo riguarda l’offerta economica del Milan. La cifra messa sul tavolo dai rossoneri non sarebbe particolarmente elevata, ma come spiegato da Balzarini, la Juventus, pur di alleggerirsi del pesante stipendio del serbo, potrebbe prenderla seriamente in considerazione: “Il Milan non arriva oltre i 25 milioni di cartellino ma la Juve potrebbe anche accettarli visto il risparmio sull’ingaggio.

Il problema è che Ristic continua a chiedere un sacco di soldi. La proposta del Milan viaggia attorno ai 6-7 milioni più bonus.”

Kolo Muani ha sorpassato definitivamente Vlahovic

Nel frattempo, Vlahovic resta concentrato sul campo, in particolare sul Mondiale per club, anche se nelle gerarchie offensive bianconere sembra ormai scalzato. Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal PSG, si è preso il posto da titolare a suon di prestazioni convincenti e gol decisivi. La Juventus è soddisfatta del rendimento del francese e sta lavorando per trattenerlo a Torino anche nella prossima stagione, cercando un nuovo accordo con il Paris Saint-Germain per un prestito con diritto o obbligo di riscatto.