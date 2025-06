La Juventus si vuole muovere con largo anticipo sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club bianconero ha riacceso i riflettori su Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 in forza al Girona. Il giovane spagnolo era già stato seguito da Cristiano Giuntoli e ora anche il direttore generale bianconero Damien Comolli sembra essere convinto del suo potenziale. In uscita, invece, c’è da registrare l’interesse concreto dell’Aston Villa per Federico Gatti.

Il difensore centrale italiano è finito nel mirino del club inglese e potrebbe rappresentare una delle cessioni eccellenti dell’estate juventina.

Anche il Napoli su Gutierrez

Miguel Gutierrez è stato uno dei protagonisti della stagione del Girona. Con 36 presenze tra campionato e coppe, 2 gol e 6 assist, il terzino sinistro ha dimostrato di essere pronto per il salto in una big europea. Le sue qualità tecniche e la propensione offensiva lo rendono un profilo ideale per la Juventus, alla ricerca di un giocatore in grado di garantire qualità e profondità sulla fascia sinistra. Sullo spagnolo, però, non c’è solo l’interesse bianconero: anche il Napoli segue con attenzione il giocatore. Al momento, però, per il club partenopeo la pista è in fase di stallo.

Il Napoli, tra l’altro, osserva anche la situazione di Federico Gatti, che sta attirando l’attenzione non solo in Serie A ma anche in Premier League. Il numero 4 della Juventus piace molto all’Aston Villa, che valuta l’ipotesi di un’offerta già nelle prossime settimane. Gatti ha un contratto in scadenza nel 2028, ma la questione rinnovo è tutt’altro che chiusa: il difensore chiede un ingaggio da 3 milioni di euro, cifra che al momento la Juve non sarebbe disposta a garantire. Una distanza economica che rischia di aprire scenari di addio, soprattutto considerando l’interesse crescente nei suoi confronti.

Gatti vuole essere al top per il Mondiale per Club

Intanto Gatti, attualmente in ritiro con la Nazionale, è ancora alle prese con il recupero dalla frattura della distasi del perone, infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi tutta la gestione Tudor.

L’allenatore croato spera di poterlo avere al meglio per il Mondiale per Club, competizione a cui la Juventus prenderà parte a fine estate. Il difensore vuole esserci e dare il suo contributo in una manifestazione così prestigiosa. Tuttavia, il suo futuro rimane in bilico: se la Juve non dovesse colmare il gap economico, l’ipotesi di una partenza potrebbe diventare sempre più concreta.