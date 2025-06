La Juventus è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e tra i nomi in auge c’è quello di Jadon Sancho. L’attaccante inglese, reduce da una stagione complicata tra Manchester United e Chelsea, potrebbe rappresentare una grande opportunità per i bianconeri in vista della prossima stagione. A rilanciare l’interesse della Juventus per Sancho è stato Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che su X ha scritto: "La Juventus è il club italiano che lo ha cercato di più nelle ultime 48 ore".

Non è la prima volta che il nome di Sancho viene accostato alla Juventus.

Già nella scorsa estate il club torinese aveva provato a portarlo a Torino, ma l’operazione non si era concretizzata per via delle richieste economiche del Manchester United. Alla fine, l’inglese aveva accettato il trasferimento in prestito al Chelsea, dove però non ha mai trovato continuità né rendimento.

La Juventus insiste per Sancho

Nelle ultime settimane, diversi club europei, tra cui il Napoli, hanno manifestato un certo interesse per Sancho, ma in prima fila ci sarebbe ad ora la Juventus.

Come aggiunge Pedullà, però, la situazione è ancora in divenire: "Valutazioni di ogni tipo in corso, accordi da fare, almeno altri 3-4 club alla finestra". Un chiaro segnale che la trattativa non è semplice e che la concorrenza per Sancho è tutt’altro che irrilevante, con lo United che per l'esterno vuole almeno 25 milioni di euro.

Il profilo dell’ex Borussia Dortmund piace alla dirigenza juventina per le sue caratteristiche tecniche: è un giocatore rapido, dotato di grande dribbling e in grado di saltare l’uomo, qualità che mancano nella rosa attuale (ad eccezione di Conceicao).

Gatti in campo dal primo minuto contro il Manchester City

Nel frattempo, la Juventus è proiettata sulla prossima sfida del Mondiale per club, che la vedrà affrontare il Manchester City. Una partita che sarà decisiva per stabilire chi vincerà il gruppo G, anche se i bianconeri sono già qualificati agli ottavi di finale. Tudor, comunque, vuole una prestazione di livello e sta lavorando con attenzione sui dettagli tattici. Possibili delle novità in formazione, soprattutto in difesa, dove potrebbe esserci spazio per Federico Gatti: il numero 4 bianconero è infatti in ballottaggio con Savona per una maglia da titolare.

Per il resto, non sono attese grandi rivoluzioni nell’undici iniziale: Tudor ha comunque ancora qualche giorno a disposizione per valutare lo stato fisico dei suoi giocatori e prendere le decisioni più opportune.