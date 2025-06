La Juventus ha inaugurato l’estate con una decisa rivoluzione ai vertici dirigenziali. Dopo stagioni altalenanti e la necessità di rilanciarsi sia in Italia che in Europa, il club bianconero ha scelto di puntare su profili nuovi per ridare slancio al progetto. Il primo passo è stato l’arrivo di Damien Comolli, scelto come nuovo direttore generale, seguito dalla promozione di Giorgio Chiellini in un ruolo dirigenziale di peso, simbolo della volontà di coniugare competenza e appartenenza. Tuttavia, l’organigramma resta incompleto: alla Juventus mancano ancora un direttore tecnico e soprattutto un direttore sportivo.

Proprio su questo aspetto si è soffermato Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube per sottolineare l’urgenza della situazione. “Il vero acquisto che la Juventus dovrebbe fare, aspettando la seconda partita del Mondiale per club, l’acquisto più urgente e da portare a casa, credo sia il direttore sportivo. Siamo in ritardo, per me, di 20 giorni, un mese.

Il direttore sportivo è quello che ti aiuta a fare delle cessioni non può occuparsi Comolli di tutto questo”, ha dichiarato il giornalista.

Le parole di Pedullà

Pedullà ha poi ribadito la necessità di accelerare nel processo di nuove figure a livello societario: “Credo che la Juve faccia bene a recuperare il terreno perso perché almeno una delle due figure.

immagino anzi non immagino, son convinto che sia una priorità l’acquisto più urgente la cosa che ti manca e la la missione da compiere e quindi tutto il resto verrà di conseguenza anche perché il mercato la Juve lo sta soltanto immaginando”.

Secondo l’esperto di mercato, senza un direttore sportivo operativo, diventa complicato pianificare al meglio la sessione estiva e completare anche le cessioni, fondamentali per finanziare nuovi arrivi. Alla Juventus vengono accostati diversi nomi per ricoprire il ruolo di direttore sportivo ma per il momento trapela ben poco: i bianconeri non vogliono sbagliare e per questo motivo Comolli si sta prendendo il tempo necessario per decidere.

La squadra pensa al Wydad

Nel frattempo, Damien Comolli è tornato in Italia dopo la netta vittoria per 5-0 contro l’Al Ain nella prima gara del Mondiale per club. Una prestazione convincente che ha dato entusiasmo all’ambiente, ma che non ha fermato i movimenti del direttore generale bianconero, già pronto a ripartire per Philadelphia dove la Juventus domenica affronterà il Wydad nella seconda gara del torneo.