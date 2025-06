Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni per piazzare quei calciatori che non avranno spazio nel nuovo progetto targato Igor Tudor. Tra questi c'è anche Fabio Miretti che è pronto a rientrare dal prestito al Genoa. Il giovane centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino della Fiorentina.

Juve, la Fiorentina mette nel mirino Miretti

In attesa dell'arrivo di Stefano Pioli in panchina, la società viola sta lavorando per rinforzare l'organico e puntare a confermarsi nelle posizioni europee anche nella prossima stagione. Dopo aver rinforzato l'attacco con l'arrivo di Edin Dzeko, il club guidato da Commisso è alla ricerca di un centrocampista che possa dare qualità ed imprevedibilità ala mediana.

Si legge in quest'ottica l'interesse per Miretti che nella seconda parte di stagione si è messo in luce con la maglia del Genoa diventando un perno fondamentale del 4-2-3-1 di Viera. La Juve è pronta a monetizzare dalla cessione del classe 2003 che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro. Con la Fiorentina, i rapporti sono ottimi viste alcune operazioni effettuate in questi anni come Vlahovic, Chiesa e non ultima Fagioli, riscattato proprio al termine della stagione.

Con la sempre più probabile cessione di Miretti che andrebbe ad aggiungersi a quelle di altri centrocampisti come Douglas Luiz, la Vecchia Signora avrebbe la liquidità necessaria per ritornare sul mercato e puntellare il centrocampo. Da Frattesi a Tonali, passando per Ederson; tutti i nomi di grande spessore per una Juve che vuole ritornare a competere ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa.

Idea Laporte per la difesa

La Juventus lavora anche sul fronte difesa, con l'obiettivo di regalare a mister Tudor elementi funzionali al suo 3-4-2-1. I bianconeri stanno sondando diversi profili per puntellare la retroguardia e tra questi spunta anche quello di Ayemeric Laporte, esperto centrale spagnolo in forza all'Al-Nassr. Dopo l'esperienza in Arabia, il 31enne vorrebbe ritornare in Europa e rimettersi in gioco da protagonista in una squadra competitiva. La Juve sta sondando il terreno ed il il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe agevolare una trattativa per il classe 94 seguito però anche da diversi club di Premier League e Liga. Laporte rappresenterebbe una buona opportunità per la Juventus, vista la sua grande esperienza ma anche la sua duttilità tattica.

Infatti, lo spagnolo può occupare tutte le posizioni della difesa a tre diventando una pedina importante per lo scacchiere di Tudor.

Oltre Laporte, resta viva anche l'ipotesi Ronald Araujo ormai non più una prima scelta per Flick al Barcellona. Il club blaugrana chiede una cifra attorno ai 35-40 milioni per cedere il difensore.