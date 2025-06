Il futuro di Mattia Perin sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. La mancata convocazione per il Mondiale per club ha aperto sensibilmente la possibilità di una cessione del portiere seguito da diverse squadre. Alla lista si sarebbe aggiunto anche il Sassuolo di Fabio Grosso.

Non solo Bologna e Milan: anche il Sassuolo su Perin

Il futuro di Mattia Perin sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere classe 1992, forte di una grande esperienza e da tempo figura di riferimento all’interno dello spogliatoio bianconero, sarebbe intenzionato a cambiare aria nella prossima stagione.

Il suo obiettivo? Trovare un club che gli garantisca maggiore continuità tra i pali, dopo un’annata in cui è stato impiegato con il contagocce.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, tra le squadre interessate a Perin ci sarebbe il Sassuolo di Fabio Grosso, pronto al ritorno in Serie A dopo un campionato di Serie B dominato con autorità. I neroverdi sono alla ricerca di un portiere affidabile, dotato di carisma ed esperienza, qualità che Perin incarna perfettamente.

Tuttavia, la priorità del numero 2 bianconero resterebbe quella di approdare in un club con ambizioni europee. In tal senso, Milan e Bologna appaiono in vantaggio. I rossoneri potrebbero affidargli un ruolo di primo piano, anche grazie alla stima dell’ex tecnico juventino Massimiliano Allegri. I felsinei, invece, potrebbero ritrovarsi a caccia di un nuovo portiere qualora Skorupski lasciasse il club.

Ma il nodo portieri in casa Juventus non riguarda solo Perin. Anche il futuro di Michele Di Gregorio, appena arrivato dal Monza, è tutt’altro che certo. Il portiere è infatti finito nel mirino del Manchester City, a caccia di alternative di livello in vista della nuova stagione.

Possibile offerta del Leeds per Douglas Luiz

In casa Juventus si profila un’altra uscita eccellente in questa sessione di calciomercato. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, Douglas Luiz è pronto a rimettersi in gioco altrove, e il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League, campionato che lo conosce bene e dove vanta numerosi estimatori. Tra le squadre interessate al mediano brasiliano, oltre al Nottingham Forest, spicca soprattutto il Leeds United, appena tornato in Premier League e intenzionato a rafforzarsi per affrontare al meglio la nuova sfida.

Dopo aver definito l’arrivo di Jaka Bijol dall’Udinese, il club inglese è alla ricerca di un centrocampista di personalità e qualità: il profilo di Douglas Luiz risponde perfettamente a queste esigenze.

La Juventus, dal canto suo, non intende fare sconti: per lasciar partire il giocatore, chiederà una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un’entrata economica che verrebbe immediatamente reinvestita per potenziare la mediana.

Con le difficoltà riscontrate nella trattativa per Sandro Tonali, i vertici juventini hanno riacceso i riflettori su Ederson, perno dell’Atalanta e tra i protagonisti della squadra di Gasperini. La valutazione del centrocampista brasiliano si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro, cifra che la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto in caso di cessione di Douglas Luiz.

Da segnalare, tuttavia, che Ederson è seguito con attenzione anche dall’Inter, che potrebbe affondare il colpo qualora si concretizzasse l’addio di Hakan Çalhanoğlu, sempre più al centro di voci di mercato.