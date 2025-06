In attesa di capire se Igor Tudor sarà confermato come l’allenatore per la prossima stagione, la Juventus starebbe lavorando anche in ottica mercato e avrebbe individuato in Gonçalo Ramos, attaccante portoghese del PSG, un profilo ideale per rinforzare l’attuale reparto offensivo. Valutato 50 milioni di euro dal club francese, il giocatore lusitano potrebbe diventare anche l’erede naturale di Dusan Vlahovic, che pare destinato a lasciare Torino.

Caratteristiche tecniche di Gonçalo Ramos

Considerato dagli addetti ai lavori come un attaccante moderno e uno dei migliori profili del calcio portoghese della sua generazione, Gonçalo Ramos unisce una buona tecnica di base a una certa duttilità tattica.

Infatti, pur essendo impiegato nel PSG di Luis Enrique prevalentemente nel ruolo di punta centrale (32 gol e otto assist in 81 presenze con la maglia dei parigini), il giocatore portoghese può essere schierato come trequartista o esterno destro. Posizioni che ha ricoperto con una certa continuità ed efficacia prima nelle giovanili e poi nella prima squadra del Benfica. In possesso di un'ottima fisicità, Gonçalo Ramos risulta molto bravo nella protezione della palla e nel gioco aereo. Tuttavia, l'attaccante portoghese è dotato di un’elevata precisione nel tiro, di un ottimo senso della posizione ed è ambidestro. Caratteristiche che, unite tra loro, fanno del giocatore lusitano un ottimo finalizzatore.

Gonçalo Ramos può diventare l’erede di Vlahovic

Il possibile innesto del giocatore lusitano nell’attuale rosa bianconera, potrebbe garantire al reparto offensivo della Juventus un maggior numero di opzioni tattiche. Infatti, Gonçalo Ramos potrebbe adattarsi a giocare come punta centrale supportato da trequartisti in un 4-2-3-1, oppure, affiancato da due esterni tecnici e veloci in un 4-3-3. Inoltre, in un 4-4-2, l'attaccante portoghese può giocare da seconda punta, inserendosi negli spazi e garantendo una certa profondità alla squadra.

Nella Juventus, Gonçalo Ramos potrebbe diventare l’erede di Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Infatti, se per vari motivi l'attaccante serbo potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato, il riscatto di Kolo Muani dal prestito oneroso in scadenza il 30 di giugno, fissato a 65 milioni di euro dal PSG, sarebbe a oggi molto dispendioso per le casse bianconere che con l’ingaggio di Gonçalo Ramos, potrebbero assicurarsi comunque un profilo di prospettiva a costi più contenuti.

La Juve seguirebbe sempre Gyokeres

Parallelamente al possibile interesse per Gonçalo Ramos, la dirigenza bianconera non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe a Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona. Per le sue caratteristiche fisiche e la sua propensione al gol, l'attaccante svedese continuerebbe a piacere molto alla dirigenza bianconera. Tuttavia, a differenza di Gonçalo Ramos, Viktor Gyökeres è legato al club lusitano da una clausola del valore di 100 milioni di euro. Cifra piuttosto alta per la Juventus che, visto il non eccessivo ingaggio percepito dal giocatore (2,4 milioni di euro a stagione), potrebbe puntare ad abbassare le pretese economiche lusitane facendo leva sulla possibile volontà da parte dell’attaccante svedese di voler giocare in un top club europeo.