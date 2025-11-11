La prossima sessione di calciomercato di gennaio potrebbe riservare clamorose sorprese. Secondo alcune indiscrezioni e complice un rendimento finora deludente, la Juventus starebbe valutando la possibilità di privarsi del centravanti canadese Jonathan David a soli sei mesi dal suo arrivo. Situazione che il Milan starebbe monitorando con grande attenzione anche se l’operazione, difficile da imbastire in così poco tempo, sarebbe legata a doppio filo alla cessione di Santiago Gimenez e a un prestito con diritto di riscatto.

David: perché alla Juventus avrebbe deluso

L’ingaggio a parametro zero dell’attaccante canadese era stato annunciato come il colpo del passato calciomercato estivo della Juventus.

Apprezzato per la sua duttilità e la capacità di finalizzatore mostrate in Francia con il Lille, David a oggi non è riuscito a incidere in maglia bianconera, tanto che Igor Tudor prima, e Luciano Spalletti poi, lo hanno relegato in panchina con il ruolo di riserva di Dusan Vlahovic.

Infatti, i numeri parlano chiaro: a oggi e nonostante le numerose chance messe a sua disposizione, il canadese ha messo a segno un solo gol nella prima giornata di Serie A contro il Parma. Inoltre, oltre alla scarsa vena realizzativa, David ha evidenziato anche alcuni errori tecnici inusuali per un calciatore del suo livello.

La Juventus potrebbe decidere di privarsi di David

In attesa di capire se l’attaccante canadese sia in grado di contribuire in maniera decisiva alle ambizioni sportive bianconere, la Juventus starebbe riflettendo sul prossimo futuro di David, valutando anche una possibile cessione già nel mercato di gennaio.

In questo caso, l’obiettivo della società bianconera sarebbe quello di massimizzare il valore del cartellino di David o quantomeno, liberare spazio nel monte ingaggi con un prestito oneroso condizionato all’obbligo di riscatto a condizioni economiche vantaggiose. Presupposti che potrebbero attirare l’interesse anche di club di Premier League come Chelsea e Tottenham.

Se la Juve apre, il Milan punterebbe al prestito di David

Tra le eventuali pretendenti ci sarebbe anche la società rossonera che, per motivi diversi, vorrebbe rinforzare il proprio attacco con un attaccante dalle caratteristiche simili a David.

Naturalmente, questa operazione di mercato sarebbe possibile per il Milan solo nel caso in cui la Juventus decida di non puntare più sul calciatore, aprendo anche ad un eventuale prestito con diritto di riscatto.

Infine, il possibile interesse dei rossoneri per il canadese è legato soprattutto all'eventualità in cui Gimenez lasciasse Milanello. Come David, anche l’attaccante messicano ha fin qui deluso e una sua eventuale cessione a gennaio, a oggi appare coma una possibilità piuttosto concreta.