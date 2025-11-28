La giornata di ieri in casa Juventus è stata di quelle che lasciano il segno. In occasione del quarantesimo anniversario della vittoria della Coppa Intercontinentale del 1985 (che per la precisione cade il prossimo 8 dicembre), alcuni dei protagonisti di quell’impresa sono tornati alla Continassa, per una visita che si è presto trasformata in un evento celebrativo carico di emozione e che ha acceso i tifosi bianconeri sul web.

Juventus, il passato incontra il futuro: Platini e quella stretta di mano a Yildiz che emoziona

Tra i tanti volti noti presenti, da Stefano Pioli ad Aldo Serena, a catturare l’attenzione dei supporter è stato soprattutto Michel Platini, il simbolo forse più luminoso dell’epoca d’oro juventina.

La sua presenza ha suscitato un’ondata di nostalgia e ammirazione, amplificata da uno scatto destinato a diventare iconico.

Nella foto, pubblicata direttamente dagli account ufficiali della Juventus, Platini stringe la mano a Kenan Yildiz. Un gesto semplice e dovuto alla circostanza, ma che molti hanno interpretato come una sorta di passaggio di consegne ideale: due generazioni bianconere a confronto, il campione del passato e il talento del presente che guarda verso il futuro.

Sui social l’immagine è stata subito definita “evocativa”, “simbolica”, “da cornice”. Il motivo è chiaro agli occhi dei tifosi: a pochi centimetri di distanza si incontrano due numeri 10, due calciatori diversi per epoca e fisicità, ma accomunati dalla stessa vocazione alla fantasia.

Sia Platini che Yildiz hanno costruito il proprio stile di gioco su creatività, visione e fiuto del gol.

Juve, il numero 10 nel segno della fantasia

Il numero 10, del resto, non è un dettaglio. Per il francese fu simbolo di eleganza e genialità, un marchio di fabbrica scolpito nella storia bianconera. A Yildiz è stato affidato oggi lo stesso peso, la stessa responsabilità: un riconoscimento importante, che i tifosi leggono come una promessa sulle potenzialità del giovane talento.

E a proposito dei tifosi, tantissimi di loro si sono riversati sulla pagina ufficiale X della Juventus per commentare la foto in cui Platini stringe la mano al turco classe 2005. "Ditemi che in quella stretta di mano, Platini ha trasmesso tutta la sua classe a Yildiz", scrive fra il serio e il faceto un tifoso.

Un altro, più romanticamente sottolinea: "Michel che passa la palla a Kenan. Passato e presente che si toccano. La bellezza in una foto".

Infine, un tifoso nostalgico evidenzia: "Nessuno potrà mai prendere il posto che Le Roi occupa nel mio cuore".