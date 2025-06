Nelle scorse ore il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus e della trattativa col Porto per Francisco Conceicao.

Moretto ha sottolineato come i bianconeri non sarebbero disposti a pagare la clausola da 30 milioni per acquisire l'esterno lusitano, la dirigenza punta dunque ad abbassare le pretese economiche dei portoghesi o in alternativa a prolungare il prestito di un altro anno.

Juventus, Moretto: 'I bianconeri continuano a ritenere eccessiva la richiesta del Porto per Francisco Conceicao'

"Ho sottolineato più volte negli scorsi mesi come la società bianconera non fosse convinta di riscattare Conceicao - ha dichiarato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano - e soprattutto di pagare la clausola di 30 milioni per trattenerlo anche in vista del futuro.

Diciamo che dopo quanto avvenuto in dirigenza e con il cambio di coloro che poi di fatto comandano e mandano avanti il mercato, le dinamiche sono cambiate anche se solo in parte. È vero che la Juventus continua a ritenere eccessiva la richiesta del Porto per l'esterno e che non è intenzionata a pagare questi 30 milioni. Ma da quello che so, posso dire che anche su input di Igor Tudor il club bianconero vuole provare ad aprire dei dialoghi per cercare di trattenerlo ad una cifra differente oppure con un altro prestito".

Moretto ha poi continuato: "La Juventus non scarta dunque la possibilità di tenere Conceicao anche per il prossimo anno, bisogna capire cifre e formula, ma la notizia che posso dare oggi e che mi arriva anche grazie al lavoro di Fabrizio Romano è che ci sono contatti costanti tra la società bianconera e Jorge Mendes, l'agente dell'esterno, per cercare di capire come sviluppare i dialoghi con il Porto.

Quindi è una situazione da tenere sott'occhio e da monitorare per capire se la Juventus riuscirà effettivamente a trovare un accordo diverso con il Porto rispetto a questi 30 milioni che la società lusitana vuole oggi per il riscatto".

Juventus, una decisione che dovrà arrivare prima del 15 luglio

La Juventus, seguendo quanto riferito da Moretto, dovrà trovare una quadra per il riscatto di Conceicao entro il prossimo 15 di luglio. Superata quella data infatti, la clausola da 30 milioni di euro attualmente attiva andrà a decadere e ne scatterà un'altra da 45 milioni di euro. Una cifra che allontanerebbe la Juventus in maniera definitiva dal talentuoso attaccante esterno. Il compito non sarà semplice per Comolli e soci, anche perché nel frattempo la Vecchia Signora sarà chiamata a disputare un Mondiale per club possibilmente da protagonista.