Secondo quanto riferito su Youtube dalla giornalista sportiva Fabiana Della Valle, la trattativa fra la Juventus e il PSG per Randal Kolo Muani si starebbe complicando sempre di più. Questo perché la società transalpina avrebbe cambiato le carte in tavola, alzando la posta in palio e chiedendo per l'attaccante una cifra fra i 60 e i 70 milioni di euro.

Juventus, Della Valle: 'La trattativa per Kolo Muani sta diventando sempre più complicata'

"La trattativa per Kolo Muani con il passare dei giorni si sta sempre più complicando per la Juventus": questa è l'indiscrezione di calciomercato riferita da Fabiana Della Valle via Youtube.

La giornalista è scesa nel dettaglio della notizia dicendo: "Il club bianconero sta seguendo il centravanti transalpino addirittura da prima dell'inizio di questa sessione estiva di calciomercato. Dico questo perché già Giuntoli, prima di essere allontanato da Torino, aveva iniziato le manovre per trattenerlo alla Continassa. Il calciatore sta aspettando la vecchia signora che però non riesce a sbloccare la situazione e qua bisogna capire a chi attribuire certe responsabilità. Perché c'é chi pensa che la Juventus sia stata troppo leggera e abbia ipotizzato di avere già l'accordo per il calciatore sulla base di 50/55 milioni di euro. C'é anche però chi sostiene che il PSG abbia cambiato con il tempo le carte in tavola e a me risulta più che quest'ultima sia l'ipotesi più corretta".

Della Valle ha poi proseguito: "A questo punto la società francese starebbe chiedendo 70 milioni di euro ma si potrebbe accontentare anche di una cifra più bassa vicina ai 60. Sono somme importanti che comunque spostano all'interno di una società che aveva dato la disponibilità ad acquisire Kolo Muani al netto della partenza di Dusan Vlahovic. Va sempre ricordato che comunque la Juventus è un club che si sta autosostenendo e onestamente io ci penserei bene a spendere certe cifre per il francese. Voglio dire, 50 milioni di euro ancora li investirei per il classe '98 ma 70 anche abbassabili a 60 no. I dialoghi comunque riprenderanno e Comolli ci proverà fino alla fine".

Juventus, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Se costa quella cifra Kolo Muani può restare dov'è'

Le parole su Kolo Muani di Fabiana Della Valle hanno fatto discutere la community sul web: "Se spendiamo 60/70 milioni per Kolo ci giochiamo il budget pure del mercato del 2026. Se come sembra la cifra è questa che resti dov’è! Speriamo bene ma per gli acquisti onestamente la vedo nera, non abbiamo soldi da spendere" scrive un utente su Youtube. Un altro invece sottolinea: "In Italia dall'inizio Kolo segnerebbe 20 gol, per me 60 milioni li vale tutti! È la punta titolare della Francia".