Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando che il club bianconero dovrebbe andare dal Milan e accordarsi con i rossoneri per prendere Theo Hernandez, terzino francese che sarebbe in uscita dalla società lombarda.

Pedullà: 'Fossi nei bianconeri andrei a prendermi Theo Hernandez, magari offrendo uno scambio con Vlahovic'

"Fossi la Juventus o un altro club italiano andrei a prendermi Theo Hernandez", questo è quanto affermato da Alfredo Pedullà nell'ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "Io uno come Theo a 22-23 anche 24 milioni lo porto a casa subito, perché è nel pieno della maturità. Quindi proverei a fare uno scambio con Vlahovic, visto l'interesse dei rossoneri verso il serbo. Certo c'è una distanza di ingaggio, ma secondo me ne varrebbe la pena"

Pedullà ha poi ampliato il discorso a più società: "Anche per i club italiani che cercano un calciatore su quella fascia, Theo sarebbe un colpo spettacolare, un'intuizione di mercato che gli permetterebbe di mettere dentro uno specialista importante.

Il suo passaggio all'Atletico? Molti lo davano per scontato ma il Milan, come per Maignan, non si è fatto prendere per il bavero e ha tenuto il punto sulla richiesta economica. Gli spagnolo, da quello che mi risulta, sono arrivati ad offrire 18 più 3 di bonus, ma i rossoneri hanno rifiutato. Non so se ci sarà un ulteriore rilancio da parte dei Colchoneros".

Il giornalista, restando in tema Juventus, si è poi concentrato sul rinnovo di Igor Tudor: "Lo aspettavamo da tempo e devo dire che questa cosa qui spazza via tutti i nomi che si sono letti in questi giorni. Quelli di possibili allenatori italiani o stranieri contattati, ma nulla era vero e credo sia giusto andare avanti con Tudor, almeno fino al 2026. Sui rinnovi, a parte Savona, io dico quello che so su McKennie, le parti hanno ripreso a parlare dopo che era saltato un incontro delle precedenti settimane per lo stravolgimento nel management e c'è un moderato ottimismo sulla conclusione dell'affare. Tra Gatti e la Juve invece c'è un po' più di distanza".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Uno scambio col Milan farebbe tutti felici'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juve sul web: "Uno scambio Milan - Juventus per Theo e Vlahovic sarebbe una vittoria pazzesca per tutti" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se fossi Comolli proporrei un bello scambio McKennie - Theo dato che il primo è un pupillo di Allegri e sinceramente non merita un rinnovo a 3.5 milioni, mentre Theo alla Juve può fare molto bene (Cambiaso si può anche mettere a destra)".