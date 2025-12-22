Non arrivano buone notizie per la Juventus dall’infermeria dell’Atletico Madrid. L’infortunio rimediato da Nico Gonzalez, nella gara di Liga contro il Girona, rappresenta un campanello d’allarme anche in chiave mercato. Lo stop dell’esterno argentino rischia di compromettere il percorso verso il riscatto obbligatorio da parte dei “Colchoneros”, un’operazione da 30 milioni di euro che a Torino viene considerata fondamentale per i piani futuri del club.

Juventus, lo stop di Nico Gonzalez fa suonare l'allarme alla Continassa

Brutte notizie in arrivo dalla Spagna per Nico Gonzalez e, di riflesso, anche per la Juventus.

L’esterno offensivo argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, si è fermato nel corso del primo tempo della sfida di Liga contro il Girona, match poi vinto nettamente dai “Colchoneros” di Diego Simeone per 3-0. Un successo che però è stato macchiato dall’uscita anticipata del classe ’98, costretto ad abbandonare il campo visibilmente dolorante e con una marcata zoppia.

I primi riscontri parlano di un infortunio muscolare alla gamba destra, che non lascerebbe presagire nulla di buono. Dalla Spagna filtrano sensazioni tutt’altro che rassicuranti: lo stop potrebbe protrarsi per diverse settimane, mettendo a rischio la continuità stagionale del giocatore. Nico Gonzalez ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante, un’immagine che ha immediatamente fatto scattare l’allarme sia a Madrid che a Torino.

La notizia è rimbalzata rapidamente anche tra le mura della Continassa, dove la dirigenza bianconera segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione. L’accordo tra Juventus e Atletico Madrid prevede infatti l’obbligo di riscatto a 30 milioni di euro qualora Nico Gonzalez collezioni altre 10 presenze in Liga da almeno 45 minuti ciascuna. Un obiettivo che, arrivati ormai a metà stagione, rischia di complicarsi seriamente proprio a causa dell’infortunio. Per la società piemontese si tratterebbe di un’entrata considerevole oltre che di una cessione di un calciatore che nell’anno vissuto a Torino, non ha mai davvero convinto.

Nico, una carriera piena zeppa di infortuni e problemi muscolari

Per Nico Gonzalez, purtroppo, il tema degli infortuni non rappresenta una novità. La sua carriera è stata spesso segnata da stop fisici: dal 2020 a oggi, il calciatore argentino ha accumulato oltre 400 giorni di assenza dai campi a causa di problemi muscolari e alle ginocchia con i vari club in cui ha militato. Un dato che pesa come un macigno e che ora rischia di condizionare non solo il suo futuro personale, ma anche i piani di due società che avevano scommesso sulla sua continuità.