La corsa al quarto posto in Serie A, l'ultimo utile per strappare un pass alla prossima edizione della Champions League, si deciderà solo all’ultima giornata di campionato, in programma domenica 25 maggio alle ore 20:45. Dopo i risultati del turno di domenica scorsa, tre squadre sono ormai fuori dai giochi: Milan, Fiorentina e Bologna. La volata finale coinvolge quindi soltanto Juventus, Roma e Lazio. Attualmente, i bianconeri occupano la quarta posizione e avrebbero dunque in mano la qualificazione, ma almeno teoricamente tutto è ancora in bilico.

In vista dell’atto conclusivo, la Juventus si presenta con 67 punti in classifica con una differenza reti di +22, la Roma segue a quota 66 punti (con +19), mentre la Lazio rincorre a 65 con +13 di differenza gol. I bianconeri di Igor Tudor saranno impegnati in trasferta contro il Venezia, che teoricamente ha ancora la pur remota possibilità di salvarsi. I biancocelesti di mister Marco Baroni ospitano il Lecce, in piena corsa per la salvezza, mentre i giallorossi di Claudio Ranieri sono impegnati in trasferta contro il Torino, che a differenza delle altre squadre non ha più alcun obiettivo stagionale.

Tutte le combinazioni dell'ultima giornata per la corsa Champions fra Juve, Roma e Lazio

La Juventus staccherebbe il biglietto per la Champions in caso di vittoria a Venezia, ma potrebbe farcela anche con un pareggio, a patto che la Roma non vinca.

Se invece la squadra bianconera dovesse perdere, resterebbe in corsa solo nel caso in cui sia Roma che Lazio non riuscissero a conquistare i tre punti. Con un eventuale pareggio dei giallorossi si aprirebbe uno scenario legato alla differenza reti e al numero di gol segnati.

La Roma avrebbe bisogno di una vittoria a Torino accompagnata da un contemporaneo mancato successo della Juventus per scavalcarla. In alternativa, potrebbe sperare anche in un pareggio, ma solo se la Juventus perdesse con almeno quattro gol di scarto e la Lazio non vincesse.

Infine, le speranze della Lazio passano da una combinazione più complicata: servirebbe la propria vittoria interna contro il Lecce, unita a un pareggio o a una sconfitta della Roma e a una contemporanea caduta della Juventus.

Bologna già certo dell'Europa League

Occorre ricordare che, in virtù della recente vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna (che quindi è già qualificata all'Europa League indipendentemente dal proprio posizionamento in classifica), quindi la squadra che arriverà al quinto posto in graduatoria di Serie A si qualificherà all'Europa League, mentre chi arriverà sesto dovrà accontentarsi della Conference League.