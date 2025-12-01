Per gli ottavi di Coppa Italia si prevede un netto incremento degli spettatori rispetto ai turni precedenti, segno del crescente interesse per questa fase della competizione. L’Olimpico accoglierà un notevole numero di milanisti per la sfida contro la Lazio, con oltre 2.000 tifosi pronti a sostenere la propria squadra, creando un’atmosfera intensa e vibrante. A San Siro, invece, si registra un vero e proprio esodo dei sostenitori del Venezia, con 1.536 tifosi in arrivo per seguire la loro squadra nella prestigiosa cornice milanese, confermando l’importanza della Coppa Italia anche in termini di partecipazione del pubblico.

Inoltre, tra martedì 2 dicembre e giovedì 4 dicembre si disputeranno anche tre gare di recupero, due di Serie C rinviate per le gare della nazionale e una di serie B rinviata per i problemi societari che nelle scorse settimane hanno riguardato la Juve Stabia. Da una parte ci saranno i campani, dall'altra il Bari che dopo il 5-0 a Empoli, ha subito una forte contestazione da parte dei suoi tifosi con scaramucce tra squadra e tifosi addirittura sull'aereo di ritorno da Pisa.

I recuperi di Serie B e C

Juve Stabia e Bari si affrontano in un match delicatissimo, con le vespe a quota 18 punti e i pugliesi a 13 in piena zona play-out. La sfida rappresenta un’occasione cruciale per allontanarsi dalla zona a rischio, con la Stabia che punta a consolidare la propria posizione in zona media alta e il Bari a inseguire punti preziosi per risalire la classifica.

La posta in gioco è altissima: ogni errore può pesare sul futuro delle squadre, e tattica e determinazione saranno decisive. Il confronto promette tensione, spettacolo e intensità, con entrambe le formazioni determinate a fare risultato.

In Serie C, invece, nel match tra Dolomiti Bellunesi e Inter U.23 si affrontano due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa a 15 punti cercano punti vitali per risalire la classifica, mentre i giovani nerazzurri, a quota 26, puntano a consolidare la loro posizione di classifica. La partita promette intensità e ritmo alto, con l’Inter favorita ma attenta a non sottovalutare l’avversario. Nel girone C, invece, la Casertana, quinta a 25 punti, ospiterà l’Atalanta U.23 a quota 21: un confronto sulla carta equilibrato in cui entrambe le squadre ambiscono a consolidare la posizione playoff.

Tattica e determinazione saranno determinanti per l’esito di entrambe le sfide.

La legenda

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Serie C- recuperi

Dolomiti B.- Inter U.23

Casertana- Atalanta U.23

Serie B- recupero

Juve Stabia- Bari (vietata)

Coppa Italia- ottavi di finale

Juventus – Udinese (47)

Atalanta – Genoa (500)

Napoli – Cagliari (12 fid., no gruppi organizzati)

Inter – Venezia (1.536)

Bologna – Parma (250)

Lazio – Milan (2.000)

Nelle prossime settimane si disputeranno Roma- Torino e Fiorentina- Como, gare sempre valide per questo turno di Coppa Italia.

Disclaimer: I dati sui biglietti vengono ricavati incrociando i numeri disponibili sui vari circuiti e siti di vendita degli eventi sportivi quali: vivaticket, ticketone, ciaoticket, go2, etes.