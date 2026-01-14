La Juventus guarda al futuro e valuta un possibile innesto offensivo per la Next Gen. Il club bianconero, protagonista di una fase positiva nel girone B di Serie C, sta monitorando con attenzione Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 attualmente in forza al Lumezzane. Il giovane centravanti si è messo in luce nella prima parte di stagione grazie a un buon rendimento sotto porta, con sette reti realizzate in diciotto presenze con la maglia rossoblù. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse della Juventus, pronta a studiare una proposta concreta per rinforzare il reparto avanzato.

Nel complesso della sua giovane carriera tra Serie C e settori giovanili ha superato le 70 presenze ufficiali, mostrando una crescita costante e un buon feeling con il gol nonostante la giovane età.

Luigi Caccavo si distingue anche per il contributo alla manovra offensiva dei suoi compagni: nella prima parte della stagione 2025/26 ha già fornito 3 assist in campionato, mostrando buona visione di gioco e capacità di servire i compagni negli spazi giusti, qualità che aggiungono valore al suo profilo di giovane attaccante completo.

Le caratteristiche tecniche di Luigi Caccavo

Luigi Caccavo è un attaccante dotato di statura importante: con i suoi circa 190 cm di altezza, ha un corpo forte che lo rende pericoloso nei duelli aerei e nella protezione della palla in area avversaria.

Dal punto di vista tecnico, Caccavo combina fisicità e movimento intelligente: sa attaccare lo spazio, muoversi tra i difensori e rendersi utile in fase di finalizzazione, come dimostrano i gol realizzati con il Lumezzane.

Il Verona punta Pedro Felipe della Juventus Next Gen

Il Verona continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi giovani e di prospettiva e avrebbe messo gli occhi su Pedro Felipe, difensore brasiliano della Juventus Next Gen. Il club gialloblù sta valutando con attenzione il profilo del classe 2004, che si è messo in evidenza con buone prestazioni nel campionato di Serie C.

Pedro Felipe è considerato un elemento interessante per duttilità e margini di crescita, qualità che hanno attirato l’interesse della dirigenza scaligera, sempre attenta a investire su profili emergenti.

La Juventus, dal canto suo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione: un’eventuale operazione potrebbe permettere al giocatore di compiere un salto di categoria e di maturare ulteriore esperienza nel calcio dei grandi.