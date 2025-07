La Juventus sta pianificando il futuro di Vasilije Adzic, giovane centrocampista classe 2006, finito nel mirino di Palermo, Genoa e Sassuolo, che hanno manifestato interesse per il talento bianconero.

Il club torinese starebbe valutando l’ipotesi di cederlo in prestito. Finora, Adzic ha alternato presenze tra la Juventus Next Gen e il settore giovanile, mostrando qualità che lo rendono una possibile pedina chiave per il futuro.

La dirigenza juventina considera infatti un’esperienza in una squadra di Serie A come un’occasione utile per accelerare il processo di crescita del giovane montenegrino.

I finora di Adzic con la maglia della Juventus: fra giovanili e prima squadra

In questa stagione 2024/25, Vasilije Adzic ha avuto modo di mettersi in mostra con diverse presenze in maglia Juventus, tra Prima Squadra e Next Gen. Il giovane centrocampista montenegrino ha totalizzato 10 presenze in Serie C con la Juventus Next Gen, realizzando 2 gol e 2 assist in 744 minuti giocati, dimostrando grande impatto nel campionato di terza serie.

Con la prima squadra, ha collezionato presenze in cinque competizioni diverse: sei apparizioni in Serie A (39 minuti totali), una in Coppa Italia (9 minuti), una in Champions League (22 minuti), una in Supercoppa Italiana, e anche una presenza al Mondiale per Club, seppur solo per 7 minuti.

Pur con un minutaggio limitato nei match della prima squadra, Adzic ha dato segnali positivi, confermando le sue potenzialità e attirando l’interesse di diversi club sia Serie A che di Serie B.

Le caratteristiche tecniche di Adzic

Vasilije Adzic è un centrocampista offensivo moderno, dotato di grande tecnica individuale e visione di gioco. Nato nel 2006, si distingue per la sua capacità di muoversi tra le linee, ricevere palla nello stretto e creare superiorità numerica con dribbling rapidi e precisi. Nonostante la giovane età, mostra una spiccata personalità in campo, cercando spesso la giocata verticale o l’inserimento senza palla. Ha un buon controllo orientato, sa calciare con entrambi i piedi e possiede un’ottima sensibilità nel servire assist o calciare da fuori area. Il suo profilo lo rende ideale per agire da trequartista o mezzala offensiva in un centrocampo a tre, ma può adattarsi anche come esterno alto in un tridente. Fisicamente ancora in fase di sviluppo, compensa con intelligenza tattica e rapidità nei movimenti.