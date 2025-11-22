Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maignan sarebbe sempre più vicino a lasciare il Milan. Con il contratto in scadenza a giugno 2026 e poche possibilità di rinnovo, la dirigenza rossonera sta già valutando l’ipotesi di cercare un nuovo portiere, magari già a gennaio. Al momento si tratta solo di valutazioni, ma l’idea del club è orientata verso un profilo giovane e di prospettiva, capace però di garantire continuità rispetto al lavoro svolto finora.

Tra i nomi seguiti c’è anche Illan Meslier. Il francese, in scadenza a fine stagione, fatica a trovare spazio al Leeds, e per questo non si esclude un suo trasferimento già nella sessione invernale.

Tuttavia, l’ipotesi più probabile resta un arrivo a parametro zero in estate.

Le caratteristiche di Meslier e l'interesse del Milan

Meslier è un portiere moderno e completo, che combina fisicità, agilità e ottimi riflessi, rendendolo capace di compiere parate decisive in qualsiasi situazione, sia a terra sia in tuffo. La sua reattività lo rende particolarmente efficace nei confronti degli uno contro uno, dove riesce spesso a mantenere la porta inviolata grazie a tempi di intervento e alla capacità di leggere le intenzioni dell’attaccante.

Oltre alla classe tra i pali, Meslier si distingue per la sicurezza nelle uscite alte e nelle prese aeree. La sua padronanza nella gestione dei cross e nel controllo della propria area lo rende un punto di riferimento per la difesa, capace di coordinare i compagni e di anticipare le giocate avversarie.

Un altro elemento che lo caratterizza è la capacità di giocare con i piedi. Abile nel passaggio corto per impostare l’azione dalla difesa, Meslier sa anche calibrare lanci lunghi precisi per innescare contropiedi rapidi, comportandosi quasi come un “regista arretrato” in grado di dettare i tempi della manovra. Questa abilità tecnica, unita alla visione di gioco e alla sicurezza nelle scelte, lo rende un portiere adatto ai sistemi moderni che richiedono partecipazione attiva alla costruzione del gioco.

La carriera del portiere

Illan Meslier, nato il 2 marzo 2000 a Lorient, ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili del Lorient, club in cui ha completato la sua formazione fino all’esordio in prima squadra nel 2018 in Ligue 2.

Le sue prestazioni convincenti tra i pali gli hanno rapidamente permesso di farsi notare oltreconfine, fino al trasferimento al Leeds United nel 2020.

In Inghilterra Meslier si è affermato come titolare in Premier League, distinguendosi per affidabilità, agilità e capacità di impostare l’azione con i piedi, qualità che lo rendono un portiere moderno e completo. Ha già accumulato esperienza internazionale con le selezioni giovanili della Francia Under 21 e si è guadagnato la reputazione di uno dei prospetti più promettenti tra i portieri europei, con margini di crescita ancora importanti.