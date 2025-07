Il calciomercato estivo entra nel vivo. Gennaro Anatriello, punta classe 2004 di proprietà del Bologna sarebbe finito nel mirino del Crotone. Intanto Mattia Vitale, centrocampista da poco svincolatosi dal club rossoblù, sarebbe a un passo dalla firma con il Vicenza. Il calciatore ha ufficializzato l'addio nelle ultime ore, affidando il suo saluto alla città calabrese e ai suoi tifosi in un post su Instagram.

Anatriello idea di mercato del Crotone

Gennaro Anatriello, punta classe 2004 del Bologna, è al centro di una vera e propria asta di mercato.

Dopo una stagione positiva in Serie C, dove ha messo a segno nove reti con le maglie di Messina e Trapani, il giovane attaccante ha attirato l'attenzione di molte squadre.

In Serie B, il suo nome è accostato a club come Juve Stabia, Sudtirol e Pescara. Ma anche in Serie C non mancano le pretendenti: Foggia, Crotone e Vicenza sono pronte a cercare di strappare il giocatore al Bologna con un prestito.

Vitale lascia il Crotone, per lui futuro al Vicenza

Nel frattempo, Mattia Vitale saluta la squadra pitagorica per intraprendere una nuova avventura al Vicenza. Dopo una trattativa che ha visto il suo nome accostato a diverse squadre, tra cui Trapani e Salernitana, il destino di Vitale sembra ormai deciso e si prepara a firmare con il club biancorosso veneto.

Intanto, a epilogo di tre anni in maglia crotonese, Mattia Vitale ha salutato i suoi ormai ex tifosi con un messaggio su Instagram. "Dopo tre anni di emozioni e esperienze che non dimenticherò, è giunto il momento di dirsi addio. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i calciatori, agli allenatori e ai dirigenti che hanno condiviso con me questa avventura in questa straordinaria realtà. Mi hanno fatto crescere sia sul piano umano che professionale. Un grazie di cuore va anche a tutta la comunità di Crotone, che ha fatto sentire me e la mia famiglia accolti e supportati, sempre pronti a darci una mano per farci sentire a casa, rendendo ogni singolo giorno indimenticabile".

Due ex Crotone trovano squadra

Nei giorni scorsi altri due calciatori ex Crotone hanno trovato squadra. Il terzino Maxime Giron, svincolato, ha firmato con il Trapani anche se al momento continua a rimanere in città per concludere le sue vacanze. L'esterno offensivo Jonathan Silva, ritornato al Torino per fine prestito, ha accettato l'offerta del Padova (ancora in prestito) in Serie B.