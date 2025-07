Edin Dzeko è un nuovo calciatore della Fiorentina, come evideziato dai canali ufficiali della società toscana, l'ex centravanti della Roma e dell'Inter ritorna ufficialmente nel nostro paese dopo una parentesi più che soddisfacente con la casacca del Fenerbahçe durata due stagioni decisamente prolifiche.

I tifosi viola danno quindi il benvenuto al nuovo centravanti.

L'arrivo ufficiale in viola di Dzeko

La Fiorentina che sarà impiegata nuovamente su tre fronti, Serie A, Coppa Italia e Conference League, aveva puntato già nelle scorse settimane sul Edin Dzeko, che ha firmato ufficialmente un contratto di 1 anno, valido fino all'estate 2026, con la possibilità di un rinnovo aggiuntivo fino al 2027, in condizioni specifiche che però non sono state evidenziate per ora dalla società gigliata in questa sessione di calciomercato.

La carriera iniziale, l'affermazione in Premier e in Serie A

Nato a Sarajevo il 17 marzo 1986, Edin Dzeko ha mosso i primi passi da calciatore nel club locale dello Željezničar iniziando dalle giovanili e debuttando in prima squadra nel 2003. Le esperienze successive in società della Repubblica Ceca come l'Ústí nad Labem ed il Teplice. Le prestazioni valgono la corte del Wolfsburg, società tedesca che lo acquista nel 2007, trovando immediatamente feeling con la Budesliga (si è classificato campocannoniere nel 2009/10). Nel 2011 si è trasferito al Manchester City dove si è affermato definitivamente e grazie anche alle sue 189 presenze e 72 gol, vincendo per due volte la Premier ed aggiudicandosi svariate coppe nazionali.

Arriva poi in Italia nel 2015, e a dispetto di una prima stagione non entusiasmante, mette in mostra le proprie capacità da centravanti vero, in 4 anni in giallorosso ha raccolto 119 reti in 260 presenze, non vincendo però alcun trofeo, condizione che cambia con il passaggio all'Inter, dove vince 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, pur non giocando sempre da titolare e segnando globlalmente di meno (restando però su ottime medie).

Nel 2023 si è trasferito in Turchia, come anticipato aò Fenerbahçe a parametro zero, in due anni con il club turco ha totalizzato 46 reti in 99 presenze, una media di quasi 1 gol ogni 2 partite, e dopo essersi svincolato con il Fenerbahçe, ha siglato l'accordo con la Fiorentina.

Dzeko è considerato uno dei migliori centravanti della sua generazione, data la prolificità e la continuità (nonostante i 39 anni) può fregiarsi di numerosi trofei oltre a rientrare nella ristretta cerchia di calciatori con più di 1000 presenze ufficiali, considerando anche la Nazionale Bosniaca, selezione che lo vede capitano e miglior realizzatore oltre che elemento dalle maggiori presenze ufficiali.