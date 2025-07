La Juventus punta a riportare Francisco Conceição a Torino, considerandolo la prima scelta sulle fasce, davanti a Jadon Sancho. Il club bianconero ha presentato un’offerta ufficiale al Porto da 22 milioni di euro per il suo acquisto a titolo definitivo, ma la proposta è stata respinta. I portoghesi per chiudere l'affare vogliono 25 milioni di euro. Va inoltre tenuto presente che la clausola rescissoria del giocatore, attualmente fissata a 30 milioni, salirà a 45 milioni il prossimo 16 luglio.

Conceição fuori dai convocati per la preparazione estiva del Porto

Nel frattempo, venerdì 11 luglio il Porto darà il via alla preparazione estiva, ma Francisco Conceição non è stato convocato. Il giocatore ha ottenuto qualche giorno extra di riposo grazie alla sua partecipazione al Mondiale per Club. Tuttavia, l’obiettivo del club portoghese è concludere la trattativa con la Juventus per il suo trasferimento prima che rientri in squadra per il ritiro.

Le caratteristiche di Conceição e la sua carriera

Francisco Conceição è un esterno offensivo rapido e imprevedibile, dotato di grande tecnica individuale e di un dribbling fulminante, soprattutto nello stretto. Mancino naturale, ama partire dalla fascia destra per accentrarsi e puntare l’uomo, creando superiorità numerica e occasioni da gol.

Nonostante la statura minuta, è grintoso, instancabile e partecipa attivamente anche alla fase difensiva, qualità che lo rende utile in entrambe le fasi di gioco. La sua intensità, unita a una spiccata personalità, lo rende un profilo interessante soprattutto in ottica futura, ma già in grado di incidere ad alti livelli.

Francisco Conceição è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Porto, dove ha mostrato fin da subito grande talento e personalità. Dopo un’esperienza all’Ajax nella stagione 2022/23, è tornato al Porto, dove ha avuto un ruolo sempre più centrale grazie alle sue prestazioni convincenti. Il suo passaggio alla Juventus segna un momento chiave della sua carriera: i bianconeri hanno puntato su di lui come investimento per il presente e il futuro, affascinati dalla sua capacità di saltare l’uomo e dalla sua intensità nel gioco.

La Juventus alla ricerca di rinforzi per la difesa

La Juventus continua a cercare rinforzi in difesa e tra i profili seguiti c’è David Hancko del Feyenoord, già nel mirino da tempo, ma il costo di 30 milioni rappresenta un ostacolo. Piace anche Aymeric Laporte dell’Al Nassr, ma l’elevato ingaggio complica l’operazione. Tra le nuove piste c’è Federico Pereira del Pachuca, osservato dopo il Mondiale per Club. Sembrano invece sfumare le opzioni Balerdi, bloccato dal Marsiglia, e Leoni, conteso da Milan e Inter.