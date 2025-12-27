La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul fronte dei giovani talenti, confermando una strategia ormai ben definita che guarda al futuro senza perdere di vista il presente. In questi giorni, come rivelato dalla Bild, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Yan Diomande, esterno d’attacco classe 2006 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. A seguire direttamente il dossier sarebbe Damien Comolli, sempre molto attivo nello scouting internazionale e particolarmente sensibile ai profili giovani e di grande prospettiva.

Ma arrivare all’esterno classe 2006 non sarà facile poiché il Lipsia sembra intenzionato a chiudere una cifra molto alta per scoraggiare eventuali pretendenti.

Il Lipsia chiede molto per Diomande

Diomande è un giocatore che abbina qualità tecniche fuori dal comune a una struttura fisica già importante per la sua età. Rapidità, dribbling e capacità di saltare l’uomo lo rendono un esterno moderno, adatto al calcio intenso e verticale che caratterizza i principali campionati europei. Tuttavia, arrivare a lui non sarà affatto semplice: il Lipsia, club noto per la valorizzazione dei giovani e per la fermezza nelle trattative, valuta il classe 2006 una cifra che si aggira tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Un prezzo certamente elevato, soprattutto considerando la giovane età del calciatore, ma che testimonia quanto il club tedesco creda nel suo potenziale.

Nonostante le difficoltà, la Juventus osserva con grande interesse l’evoluzione della situazione. I rapporti tra i bianconeri e il Lipsia sono ottimi, come dimostrato dalle trattative avvenute la scorsa estate per Loïs Openda. Questo canale privilegiato potrebbe, in futuro, facilitare un dialogo, anche se al momento l’operazione appare complessa e legata a molte variabili, sia economiche sia strategiche. La Juventus, infatti, dovrà valutare attentamente se e quando affondare il colpo, considerando anche le altre priorità di mercato.

La Juventus si gode Elimoghale

Nel frattempo, però, a Torino cresce già un talento che sta attirando sempre più attenzioni all’interno del club. Si tratta di Destiny Elimoghale, esterno offensivo classe 2009, uno dei gioielli più luminosi del settore giovanile bianconero. Nei giorni scorsi, il giovane talento si è allenato con la prima squadra, un segnale importante che conferma quanto la Juventus creda nelle sue potenzialità. Luciano Spalletti lo sta osservando da vicino, valutando con attenzione i suoi progressi e il suo percorso di crescita.

Elimoghale dovrebbe essere aggregato alla prima squadra già nel prossimo ritiro estivo, un passaggio fondamentale per accelerarne lo sviluppo e permettergli di confrontarsi con ritmi e intensità di alto livello.

Un aspetto non secondario riguarda anche la gestione del ragazzo fuori dal campo: Elimoghale è seguito dall’agenzia di Claudio Marchisio, ex bandiera bianconera che conosce perfettamente l’ambiente Juventus e saprà consigliarlo al meglio in una fase così delicata della carriera.

Tra l’interesse per talenti internazionali come Diomande e la valorizzazione dei giovani cresciuti in casa come Elimoghale, la Juventus dimostra ancora una volta di voler costruire il proprio futuro puntando su qualità, programmazione e visione a lungo termine. Una linea chiara, che potrebbe rivelarsi decisiva nei prossimi anni.