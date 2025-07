Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus sarebbe in grosso ritardo sul mercato perché eventuali nuovi acquisti del club bianconero passerebbero prima dalle cessioni.

Gramellini senza filtri: 'Il club è in ritardo sul mercato e anche in difficoltà'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del momento che sta vivendo la Juventus ha detto: "È innegabile che per molti tifosi la Vecchia Signora non sia al passo con le competitor. E in effetti, non possiamo girarci tanto intorno.

In questo momento la Juventus è in ritardo ed è anche in difficoltà. Ed è in difficoltà perché per poter fare determinati tipi di operazioni al netto di quella unica portata a termine, ovvero l'ingaggio di Jonathan David, sono fondamentali le uscite. Mi sembra che la situazione che la Juve stia vivendo in questo momento sia anche un po' il modo di certificare quello che vado sostenendo da settimane".

Gramellini ha proseguito: "Perché la Juventus viene a trovarsi sistematicamente stagione dopo stagione in questi anni sempre nella stessa identica situazione? Credo che molto dipenda da come si sia operato sul fronte mercato. Perché se tu vai ad acquistare un calciatore e lo paghi un'esagerazione, come è successo con Douglas Luiz, con Koopmeiners, con Nico Gonzalez, per prendere soltanto gli ultimi, ma potrei aggiungerci anche Lloyd Kelly, poi non è pensabile di poter migliorare la squadra senza fare determinate cessioni.

E allora succede spesso e purtroppo, che le cessioni che puoi fare sono solo quelle di quei giocatori di cui la stragrande maggioranza dei tifosi non vorrebbero privarsi. Perché c'è una sorta di futuribilità nel calciatore in questione, perché c'è la sensazione che lavorandoci su da quel giocatori si possano ottenere dei risultati o perché c'è la netta convinzione che la Juventus sia costretta a vendere determinati elementi, magari anche contro voglia".

L'opinionista ha concluso: "Io prendo due esempi su tutti, li ho fatti più volte, ma torno a farli perché credo che la Juve avesse cominciato a lavorare come doveva, quindi allevandosi in casa i campioni. Penso a Matias Suolè e a Dean Huijsen.

Poi cosa è accaduto? Che non si concede la giusta considerazione, il giusto spazio e ci si ritrova squadre disposte a investire su di loro, che li invogliano e che creano situazioni inevitabili che li spingono a lasciare Torino".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Mercato come sempre con il fiato alla gola'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web e destato preoccupazione fra i suoi followers di fede bianconera: "Siamo una società ridicola, senza idee, senza soldi, senza nulla. Tudor e la sua conferma avevano dato l'idea di quello che siamo" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Come da un po' di anni a questa parte, mercato sempre con fiato alla gola , e poi se ne vedono i risultati".