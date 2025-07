Nelle scorse ore, il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui parla della Juventus e invita il direttore generale bianconero, Damien Comolli, ad accelerare sul mercato.

Juventus, Pedullà: 'Ora Comolli deve accendere il motore e dare un'accelerata sul mercato'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della Juventus sul proprio canale YouTube: "Sono arrivate le conferme su Hjulmand che piace e che potrebbe arrivare in bianconero a determinate condizioni. Dovrebbe poi essere la settimana dei famosi esterni, ma non sono io a chiudere le operazioni: lo fa Comolli mettendo in moto il mercato dei bianconeri e trovando una chiave di lettura per sbloccarlo nella settimana del raduno.

Magari ci riuscirà con la cessione di Mbangula, ormai a un passo dal Werder Brema, o con quella di Timothy Weah. Per il francese c'è stata l'accelerata a sorpresa del Marsiglia domenica mattina, giornata nella quale solitamente le operazioni vanno a rilento. Quindi adesso, e lo ripeto, è il momento di accelerare, altrimenti la Juventus rischia di ingolfarsi".

Restando in tema di mercato, Pedullà si è focalizzato sulla Roma e sulle parole spese da Gian Piero Gasperini in merito al lavoro fatto dal ds Massara: "Il suo malumore, captato dalle sue ultime dichiarazioni, nasce per un motivo molto semplice. Adesso non facciamo diventare Rios come Platini, ma il colombiano era il suo primo nome sulla lista.

Quindi la Roma è un po' in ritardo, e la sua malinconia nasce dal fatto di non aver avuto il centrocampista che avrebbe desiderato. Punto e a capo".

Il giornalista ha chiosato: "Ora bisogna andare avanti con Ferguson, che è arrivato ieri sera, ed El Aynaoui, un centrocampista che ha dimostrato di valere, ma che è passato in secondo piano per via della vicenda Rios. Che poi il marocchino ha fatto una grande stagione in Francia ed è nelle condizioni di poterlo dimostrare. Purtroppo, però, quando vuoi qualcuno e diventa una cosa virale, chiunque dovesse arrivare al suo posto si trasforma in un brocco. Adesso aspettiamo Wesley. C'è la questione Ghilardi, con il Verona che chiede una cifra più alta, ma si valuta una possibile contropartita tecnica: Cherubini, il giovane giallorosso che il club scaligero sta prendendo in considerazione.

Insomma, credo che l'ansia di Gasperini possa rientrare rapidamente con determinati acquisti.".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'El Aynaoui non è stato preso al posto di Rios'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi: "Serve assolutamente un regista vero. Sinceramente, avere un capitano di nome Locatelli mi fa venire un grande sconforto. Siamo la Juve non il Sassuolo", scrive un utente bianconero. Un altro giallorosso aggiunge: "Il problema è che il franco marocchino non arriva al posto di Rios. Inoltre il Gasp non lo aveva chiesto, è stato preso da Massara".