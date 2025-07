Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Romeo Agresti, la Juventus sarebbe fermamente convinta di dover cedere Douglas Luiz, centrocampista brasiliano sostanzialmente mai davvero entrato nelle rotazioni della formazione bianconera.

Juventus, Agresti: 'Lo scenario concreto porta ai saluti tra il club bianconero e Douglas Luiz'

"Lo scenario concreto è quello che porta ai saluti tra la Juventus e Douglas Luiz" questo è quanto riferito su Youtube da Romeo Agresti. Il giornalista è sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "Sarebbe davvero davvero, dico per la terza volta, davvero sorprendente se Douglas riuscisse a ottenere la riconferma perché anche da ciò che trapela negli ambienti del mercato, sembra che la Juventus questa decisione di salutare il brasiliano dopo appena una sola stagione l'abbia presa e la voglia portare avanti.

Questo anche per andare poi a sostituire l'ex Aston Villa con un profilo che possa entrare concretamente nelle rotazioni e che possa anche, se vogliamo, insinuare le posizioni di Locatelli e Thuram, fermo restando che quest'ultimo mi sembra un perno della mediana".

Agresti ha proseguito: "Locatelli giocherà moltissimo con Tudor, ma l'intenzione è quella di mettere appunto nelle rotazioni un calciatore che sia fisico, ma anche tecnico, che sappia abbinare sapientemente entrambe le fasi e che magari rispetto a Douglas sia anche un po' più vicino al calcio di Igor. Non nascondo che io ero tra quelli che sperava fortemente che nelle ultime ore del mercato di gennaio non andasse in porto il dialogo col Manchester United e che il calciatore rimanesse a Torino per la seconda parte di stagione per affermarsi e dimostrare di essere l'uomo giusto al posto giusto.

Purtroppo non è andata così per tantissimi motivi, complice anche una Juventus che ne ha combinate di ogni e che quindi non lo ha messo magari nelle condizioni ideali".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Continuo a pensare che il brasiliano sia un calciatore validissimo e molto forte però quando ci sono tante chiacchiere di mercato, le cose non vanno bene e vai al mondiale per club e non vedi neanche lì il campo, credo che tutte queste situazioni dipingano una quadro definito. Io posso avere un'opinione e a me piacerebbe tantissimo che Douglas rimanesse e riuscisse finalmente a imporsi. Poi però il mio pensiero conta zero, contano i fatti e la Juventus sta lavorando per piazzare il brasiliano".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Se Douglas avesse avuto le stesse possibilità di Koop avremmo visto un'altra storia'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web: "Se avessero dato le occasioni a Douglas Luiz che sono state date a Koop, secondo me avremmo visto un altra storia" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ci credevo davvero molto in questo calciatore che ha fatto sfracelli in Inghilterra. Non ho ancora capito perché non sia riuscito ad integrarsi".