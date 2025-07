Come riportato da La Repubblica, Igor Tudor si aspetta un rafforzamento non solo sul campo, ma anche all’interno dell’organigramma societario della Juventus. Il tecnico croato, insediatosi alla guida dei bianconeri, è convinto che per far crescere la squadra sia necessario un supporto dirigenziale più strutturato e sente la mancanza di figure chiave come il direttore sportivo e il direttore tecnico. In particolare, quest’ultimo rappresenterebbe un trait d’union fondamentale tra spogliatoio e società, elemento che Tudor ritiene indispensabile per garantire serenità e chiarezza all’ambiente.

Le richieste dell’allenatore non sono rimaste inascoltate: la Juve avrebbe assicurato al proprio tecnico che entro il ritiro estivo, previsto nelle prossime settimane, verranno inserite le figure dirigenziali mancanti.

Si cercano due nuovi dirigenti

L’obiettivo è chiaro: presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con un assetto societario solido, capace di supportare sia le strategie di mercato sia la gestione quotidiana della squadra. Avere un direttore sportivo e un direttore tecnico operativi sarà fondamentale non solo per le trattative in entrata e in uscita, ma anche per costruire un progetto tecnico coerente e ambizioso, in grado di riportare la Juventus a competere ai massimi livelli.

In attesa dell’ufficializzazione delle nuove figure dirigenziali, il lavoro di Comolli sul mercato testimonia la volontà della Juventus di accontentare il proprio allenatore, costruendo una squadra giovane ma già competitiva. La società bianconera è consapevole che la stabilità dirigenziale sarà la chiave per sostenere le ambizioni di Tudor e permettere al tecnico croato di concentrarsi esclusivamente sul campo.

Si lavora per rinforzare l’attacco

Nel frattempo, è Damien Comolli, direttore generale bianconero, a occuparsi direttamente del mercato. Proprio lo stesso manager francese è stato il protagonista dell’operazione che ha portato a Torino Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, preso a parametro zero.

La Juventus punta molto sulle qualità di David, un giocatore forte fisicamente, dotato di grande senso del gol, ma capace anche di muoversi al servizio della squadra. L’idea dello staff tecnico è quella di affiancarlo a Kenan Yildiz.

Intanto, la dirigenza bianconera continua a lavorare per regalare a Tudor una conferma importante sulla trequarti. Il nome caldo resta quello di Francisco Conceição, talento portoghese che ha giocato finora in prestito a Torino. Si tratta, infatti, di un esterno offensivo rapido e abile nell’uno contro uno, capace di creare superiorità numerica e di rendersi pericoloso sia in zona assist che in fase di finalizzazione e mister Tudor non vorrebbe fare a meno delle sue qualità.